Στην κορυφή της Ευρώπης ο Ντούμας στα 100μ. πρόσθιο

Ο Βαγγέλης-Εφραίμ Ντούμας αναδείχθηκε Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα πρόσθιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης Εφήβων/Νεανίδων στο Μόναχο με χρόνο 59.91.

Στην κορυφή της Ευρώπης ο Ντούμας στα 100μ. πρόσθιο
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Σπουδαία επιτυχία για την ελληνική κολύμβηση, με τον 18χρονο Ντούμα να κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα πρόσθιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων/Νεανίδων του Μονάχου.

Ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε εντυπωσιακή αντεπίθεση στο δεύτερο μισό της κούρσας και τερμάτισε πρώτος σε 59.91, αφήνοντας πίσω του τον Γερμανό Λούις Χόφμαν (1:00.29) και τον Βρετανό Μαξ Μόργκαν (1:00.41). Μάλιστα, ήταν ο μοναδικός αθλητής του τελικού που «έσπασε» το φράγμα του ενός λεπτού.

Πρόκειται για το δεύτερο μετάλλιό του στη φετινή διοργάνωση, μετά το ασημένιο στα 200 μέτρα πρόσθιο, ενώ με αυτή την επιτυχία έγινε ο πρώτος Έλληνας κολυμβητής που κατακτά μετάλλια σε τρία διαδοχικά Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα Εφήβων/Νεανίδων. Παράλληλα, χάρισε στην Ελλάδα το 67ο μετάλλιο στην ιστορία της διοργάνωσης.

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