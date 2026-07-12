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Αναχώρησε για προετοιμασία ο Ηρακλής: Στην Πτολεμαΐδα το βασικό στάδιο

Η αποστολή του Ηρακλή αφίχθη το μεσημέρι της Κυριακής (12/7) στην Πτολεμαΐδα, όπου θα πραγματοποιηθεί το πρώτο στάδιο της θερινής προετοιμασίας ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2026/27.

Αναχώρησε για προετοιμασία ο Ηρακλής: Στην Πτολεμαΐδα το βασικό στάδιο
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Στην πόλη της Πτολεμαΐδας έφτασε το μεσημέρι της Κυριακής (12/7) η αποστολή του Ηρακλή, προκειμένου να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας για τη σεζόν 2026/27.

Οι "κυανόλευκοι" ανακοίνωσαν το πλήρες οργανόγραμμα του τεχνικού επιτελείου, με τον προπονητή Βάλτερ Ματσάρι να έχει μαζί τους συμπατριώτες του Κοράντο Σακόνε, Εουτζένιο Σένα, Φράνκο Μπρουνέτι και Αρίον. Μαζί και οι Ηλίας Βούρας, Μιχάλης Θαλασσινός, Πάρης Δημητρίου, Δημήτρης Αργυράκης, Βαγγέλης Πασπάλης, Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος, Γιώργος Σιάγγας, Νίκος Τσακαλίδης, Άγγελος Μπασινάς, Γιάννης Αμανατίδης, Ιεροκλής Στολτίδης.

Οι ποδοσφαιριστές που έχει μαζί του ο Ματσάρι είναι οι: Κριστιάν Κούστα, Γιώργος Αθανασιάδης, Γιώργος Παναγιωτίδης, Γιώργος Καρακασίδης, Μάρκο Κράιντζ, Νίκος Αναστασιάδης, Γιώργος Γιαννιούτσος, Ορέστης Τσιντώνης, Σοφιάν Τσάκα, Χαμέντ Καντέρ Φοφανά, Παναγιώτης Τσιντώτας, Πραξιτέλης Βούρος, Κάρλες Σόρια, Ίνιγκο Πίνια, Βασίλης Σουρλής, Γιώργος Κωνσταντακόπουλος, Μικέλε Ντ'Αουσίλιο, Στέφανο Οκάκα, Κιλιάν Καϊμπούε, Ρομπ Νιζέτ, Αμέτ Κόρτσα, Στέλιος Καραγώγος, Νίκος Τσιλιγκερίδης, Στράτος Ταχμετζίδης, Ηλίας Μωυσίδης, Γιώργος Σιμσερόπουλος, Χρήστος Παπάζογλου.

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