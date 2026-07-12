«Δυσαρεστημένος με την κατάσταση στη Ρεάλ ο Χεζόνια, υπαρκτό το ενδεχόμενο αποχώρησης»
Ο Μάριο Χεζόνια εμφανίζεται έντονα ενοχλημένος από τις διοικητικές αλλαγές στη Ρεάλ Μαδρίτης και πιέζει για την άμεση αποχώρησή του, με προορισμό την επιστροφή του στο NBA.
Οι ραγδαίες διοικητικές αλλαγές στη Ρεάλ Μαδρίτης έχουν προκαλέσει την έντονη δυσαρέσκεια του Μάριο Χεζόνια, ο οποίος πλέον ψάχνει τρόπο να αποχωρήσει άμεσα με προορισμό την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού και το NBA.
Παρά την πρόσφατη ανανέωση του συμβολαίου του, ο Κροάτης φόργουορντ βρίσκεται στο επίκεντρο των μεταγραφικών σεναρίων, καθώς αισθάνεται ξένο σώμα στη Μαδρίτη.
Σύμφωνα με δημοσίευμα, ο Χεζόνια είναι αποφασισμένος να εκμεταλλευτεί το ειδικό «παράθυρο» που υπάρχει στη συμφωνία του με τη «βασίλισσα», πληρώνοντας μια σχετική ρήτρα 850.000 δολαρίων η οποία του επιτρέπει να μετακινηθεί αποκλειστικά σε ομάδα του NBA.
Η αιτία πίσω από αυτή την ξαφνική ρήξη εντοπίζεται στις εσωτερικές ανακατατάξεις στα διοικητικά της «Βασίλισσας». Ο έμπειρος άσος ενοχλήθηκε τόσο από την απομάκρυνση του Σέρχιο Ροντρίγκεθ όσο και από την απόλυση του Σέρχιο Σκαριόλο, ενός προπονητή που ο Χεζόνια εκτιμούσε βαθύτατα, με αποτέλεσμα οι πιθανότητες να παραμείνει κάτοικος Μαδρίτης να έχουν πλέον ελαχιστοποιηθεί.
Τη σεζόν που μας πέρασε, ο Χεζόνια πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα της Ρεάλ, έχοντας κατά μέσο όρο 13.3 πόντους, 4.1 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ ανά αγώνα. Ο 29χρονος συνέχισε τις πολύ καλές εμφανίσεις και στο Final Four, εκεί όπου σε ημιτελικό και τελικό κατέγραψε 22.0 πόντους, 5.5 ριμπάουντ και 4.0 ασίστ μ.ο.