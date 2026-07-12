«Δυσαρεστημένος με την κατάσταση στη Ρεάλ ο Χεζόνια, υπαρκτό το ενδεχόμενο αποχώρησης»

Οι ραγδαίες διοικητικές αλλαγές στη Ρεάλ Μαδρίτης έχουν προκαλέσει την έντονη δυσαρέσκεια του Μάριο Χεζόνια, ο οποίος πλέον ψάχνει τρόπο να αποχωρήσει άμεσα με προορισμό την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού και το NBA.

Παρά την πρόσφατη ανανέωση του συμβολαίου του, ο Κροάτης φόργουορντ βρίσκεται στο επίκεντρο των μεταγραφικών σεναρίων, καθώς αισθάνεται ξένο σώμα στη Μαδρίτη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα, ο Χεζόνια είναι αποφασισμένος να εκμεταλλευτεί το ειδικό «παράθυρο» που υπάρχει στη συμφωνία του με τη «βασίλισσα», πληρώνοντας μια σχετική ρήτρα 850.000 δολαρίων η οποία του επιτρέπει να μετακινηθεί αποκλειστικά σε ομάδα του NBA.

Η αιτία πίσω από αυτή την ξαφνική ρήξη εντοπίζεται στις εσωτερικές ανακατατάξεις στα διοικητικά της «Βασίλισσας». Ο έμπειρος άσος ενοχλήθηκε τόσο από την απομάκρυνση του Σέρχιο Ροντρίγκεθ όσο και από την απόλυση του Σέρχιο Σκαριόλο, ενός προπονητή που ο Χεζόνια εκτιμούσε βαθύτατα, με αποτέλεσμα οι πιθανότητες να παραμείνει κάτοικος Μαδρίτης να έχουν πλέον ελαχιστοποιηθεί.

Τη σεζόν που μας πέρασε, ο Χεζόνια πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα της Ρεάλ, έχοντας κατά μέσο όρο 13.3 πόντους, 4.1 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ ανά αγώνα. Ο 29χρονος συνέχισε τις πολύ καλές εμφανίσεις και στο Final Four, εκεί όπου σε ημιτελικό και τελικό κατέγραψε 22.0 πόντους, 5.5 ριμπάουντ και 4.0 ασίστ μ.ο.