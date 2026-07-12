Νίκολιτς: «Ελπίζω δύο, τρεις παίκτες να έρθουν μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περιόδου»

Ικανοποιημένος από την εικόνα της ΑΕΚ στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας απέναντι στη Ντε Γκράαφσαπ εμφανίστηκε ο Μάρκο Νίκολιτς, μετά τη νίκη της «Ένωσης» με 2-1.

Ο Σέρβος τεχνικός στάθηκε στην αγωνιστική παρουσία της ομάδας του, δίνοντας συγχαρητήρια στους νεαρούς ποδοσφαιριστές για την προσπάθειά τους, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον Γκεοργκίεφ, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την εμφάνισή του.

Παράλληλα, ο Νίκολιτς αναφέρθηκε και στην περίπτωση του Ορμπελίν Πινέδα, επισημαίνοντας πως ο Μεξικανός αναμένεται να ενσωματωθεί στην αποστολή της ΑΕΚ στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία.

Όσα είπε ο Νίκολιτς:

Για το παιχνίδι:

«Στην αρχή δεν ήταν ανταγωνιστικό το παιχνίδι. Είναι μέσα στην περίοδο που κάνουμε σκληρή δουλειά, οι παίκτες είναι κουρασμένοι. Στην πορεία θα αρχίσουμε να πατάμε το γκάζι. Είχαμε κάποιες καλές φάσεις μέσα στο παιχνίδι, κάποιες όχι τόσο καλές. Αυτά συμβαίνουν όταν παίζεις με δύο διαφορετικές ενδεκάδες, όταν στο β' ημίχρονο παίζεις χωρίς κλασικό επιθετικό. Κάναμε κάποιες καλές φάσεις, είδαμε τους νέους παίκτες και είναι καλό που δεν είχαμε τραυματισμούς. Είδαμε τον Καλοσκάμη μετά από καιρό, τον Γκεοργκίεφ, τον Μπαλαμώτη που δεν είχε παίξει, τους άλλους δύο νεαρούς που δεν είχαν παίξει, τον Χριστακόπουλο και τον Ψυρόπουλο. Είμαι ικανοποιημένος από τον Ζούμπκοφ που σκόραρε. Το γήπεδο δεν ήταν σε καλή κατάσταση, είναι καλύτερα στο προπονητικό μας. Μέχρι τώρα τις περισσότερες εντυπώσεις τις σχηματίζω από την προπόνηση».

Για τον Γκεοργκίεφ:

«Έχω καλή εντύπωση, και από την προπόνηση, και για τις δύο θέσεις. Πέρυσι, λόγω του κυνηγιού του πρωταθλήματος, δεν είχαμε την πολυτέλεια να τον δοκιμάσουμε. Τώρα μπορώ να τον αξιολογήσω».

Για τον κόσμο:

«Συγχαρητήρια σε όσους ήρθαν σήμερα, Κυριακή, να δουν την ΑΕΚ. Είδα πολλές οικογένειες, πολλά παιδιά».

Για τις μεταγραφές:

«Πρέπει να φέρουμε μερικούς παίκτες ακόμα, το έχω πει. Η μεταγραφική περίοδος μόλις άρχισε. Όσο πιο σύντομα έρθουν, το καλύτερο για εμάς. Αλλά έχουμε ξεκάθαρες ιδέες, ξεκάθαρους στόχους. Περιμένουμε κάποιες εξελίξεις, κάνουμε ό,τι μπορούμε με την ταχύτητα που μπορούμε και ελπίζω ότι δύο, ίσως και τρεις παίκτες να έρθουν μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περιόδου. Εξαρτάται και από κάποιες αποχωρήσεις, δεν είναι κάτι κρυφό.

Τώρα, με προσοχή αξιολογούμε το υλικό που έχουμε εδώ. Τα φιλικά βοηθούν για να παίξουν όλοι και να καταλάβουμε αν μπορούν να έχουν ρόλο ή όχι, αλλά και για να οριστικοποιήσουμε κάποιες μεταγραφές. Θέλω να καταλάβω πλήρως τις πιθανότητες για κάποιους παίκτες και να δούμε για μεταγραφές αν θέλουμε αμυντικό, μέσο ή επιθετικό, είναι θέμα από τα συμπεράσματα που θα βγάλουμε».

Για την επιστροφή του Πινέδα:

«Ο Πινέδα είναι από τους καλύτερους παίκτες μας. Δίνει ένταση στο παιχνίδι, τρέχει πολύ. Δεν χρειάζεται τώρα να μιλήσουμε για την ποιότητά του. Είναι εδώ πέντε χρόνια, όλοι τον ξέρουν καλά. Αυτή η κατάσταση δεν είναι απόλυτα στα χέρια μας γιατί έχει ακόμα έναν χρόνο συμβόλαιο. Είναι παίκτης μας. Τον θεωρώ παίκτη της ΑΕΚ».

Για Γιόβιτς και Ζίνι:

«Προληπτικά έμειναν έξω οι Γιόβιτς και Ζίνι. Ο Λούκα ζήτησε σήμερα το πρωί να μείνει εκτός για να είναι σίγουρος. Ο Ζίνι ένιωσε κάτι και προληπτικά έμεινε έξω. Δεν χρειάζεται να ρισκάρουμε. Αν ήταν επίσημο παιχνίδι, θα έπαιζε».