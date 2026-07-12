Κλήρωση Τζόκερ (12/7): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 5.000.000 ευρώ
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης - Δύο νικητές κερδίζουν πάνω από 5.000.000 ευρώ.
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 12 Ιουλίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 5.000.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 1, 7, 3, 21, 15 και Τζόκερ ο αριθμός 13.
Δύο νικητές ανέδειξε η κλήρωση του Τζόκερ (12/7) που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία πάνω από 5.000.000 ευρώ.