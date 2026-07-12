· Μπαρτσελόνα

«Πολύ κοντά σε Σέκουλιτς η Μπαρτσελόνα»

Μια ανάσα από το να γίνει ο επόμενος προπονητής της Μπαρτσελόνα βρίσκεται ο Αλεξάντερ Σέκουλιτς, σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα.

«Πολύ κοντά σε Σέκουλιτς η Μπαρτσελόνα»
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Η Μπαρτσελόνα γυρίζει σελίδα μετά την απογοητευτική χρονιά σε ACB και EuroLeague, με τον Αλεξάντερ Σέκουλιτς να βρίσκεται μια ανάσα από την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας των Καταλανών.

Οι «μπλαουγκράνα» συνεχίζουν τον ριζικό ανασχηματισμό του ρόστερ τους, ανακοινώνοντας την συμφωνία με τον Όλι Ενκαμουά, ωστόσο το μεγαλύτερο βάρος είχε πέσει στην εύρεση του ανθρώπου που θα καθίσει στον πάγκο.

Μετά το «διαζύγιο» με τον Τσάβι Πασκουάλ και το «ναυάγιο» στις επαφές με τον Πάολο Γκαλμπιάτι λόγω της αρνητικής στάσης της Μπασκόνια, η διοίκηση στράφηκε στην περίπτωση του Σλοβένου τεχνικού.

Σύμφωνα την καταλανική «Sport», ο 48χρονος προπονητής βρίσκεται ήδη στη Βαρκελώνη για τις τελικές συζητήσεις, έχοντας μάλιστα διαμηνύσει στο περιβάλλον του πως η συμφωνία είναι προ των πυλών. Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται τις επόμενες ημέρες, με τον Σέκουλιτς να εξαργυρώνει την εξαιρετική του παρουσία στην Ντουμπάι, την οποία και οδήγησε στην κατάκτηση της ABA League, προτού παραδώσει τα ηνία της στον Πασκουάλ.

Ο έμπειρος τεχνικός κουβαλά ένα πλούσιο βιογραφικό, καθώς από το 2020 βρίσκεται στο τιμόνι της Εθνικής Σλοβενίας, με την οποία κατέκτησε την 4η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, ενώ ήταν μέλος του τεχνικού τιμ και στο «χρυσό» EuroBasket του 2017.

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