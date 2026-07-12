Κυρίαρχος στο γρασίδι ο Σίνερ, νίκησε τον Ζβέρεφ στον τελικό και κατέκτησε το Wimbledon!

Ο Γιάνικ Σίνερ άφησε πίσω του την... παρένθεση του Roland Garros και με μια επιβλητική εμφάνιση επικράτησε 3-1 σετ του Αλεξάντερ Ζβέρεφ, υπερασπιζόμενος με επιτυχία τον τίτλο του στο Wimbledon.

Με τη νίκη του στο Λονδίνο, ο Ιταλός σούπερ σταρ πρόσθεσε το πέμπτο Grand Slam τρόπαιο στην πλούσια συλλογή του. Αυτή η επιτυχία αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς αποτελεί την πρώτη του φετινή κατάκτηση σε επίπεδο κορυφαίων τουρνουά.

Στον αντίποδα, ο Γερμανός φιναλίστ δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το «Channel Slam» μετά τον θρίαμβό του στο Roland Garros, ωστόσο η παρουσία του στον τελικό τού αποφέρει σημαντικά κέρδη.

Ο Ζβέρεφ σκαρφαλώνει πλέον στο Νο. 2 της παγκόσμιας κατάταξης, εκτοπίζοντας στην τρίτη θέση τον Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος παραμένει εκτός δράσης λόγω τραυματισμού.

Η εξέλιξη του παιχνιδιού

Ο μεγάλος τελικός ξεκίνησε με τους δύο τενίστες να κρατούν με συνέπεια τα σερβίς τους, οδηγώντας το πρώτο σετ στο tie break. Εκεί, μετά από μια σκληρή μάχη πόντο-πόντο, ο Ζβέρεφ αποδείχθηκε πιο ψύχραιμος και με forehand winner έκανε το 1-0 στα σετ με 7-6(7).

Η απάντηση του Ιταλού πρωταθλητή ήταν άμεση και με το ίδιο νόμισμα. Το δεύτερο σετ οδηγήθηκε επίσης στη ρώσικη ρουλέτα του tie break, με τον Σίνερ όμως αυτή τη φορά να κυριαρχεί ολοκληρωτικά (4-0, 6-2) και να ισοφαρίζει σε 1-1 με 7-6(2).

Η ισορροπία διατηρήθηκε και στο τρίτο σετ μέχρι το 3-3, σημείο στο οποίο ο Ζβέρεφ έχασε την ευκαιρία για break. Ο Σίνερ δεν συγχώρεσε το λάθος, έσπασε το σερβίς του Γερμανού αμέσως μετά για το 5-3 και έκλεισε το σετ με 6-3. Στο τέταρτο κομμάτι του αγώνα, ο Ζβέρεφ προσπάθησε να αντιδράσει απειλώντας νωρίς το σερβίς του αντιπάλου του, όμως ο Σίνερ βρήκε τις λύσεις (3-3).

Στο κρίσιμο έβδομο game, ο Ιταλός πέτυχε το χρυσό break (4-3) και με ένα επιβλητικό love game έφτασε στο 5-3, σφραγίζοντας τη μεγάλη του νίκη και την παραμονή του στον θρόνο του Λονδίνου.