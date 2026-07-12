Φρανσίσκο: «Είχα πέντε ίδιες προτάσεις, αλλά επέλεξα τη Βιλερμπάν»

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο άνοιξε τα χαρτιά του για τη μετακίνησή του στη Βιλερμπάν, τις πέντε προτάσεις που είχε στα χέρια του από την EuroLeague και το ανοιχτό «παράθυρο» για το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, το NBA.

Ο Γάλλος γκαρντ αποτελεί ένα από τα κεντρικά πρόσωπα του φετινού μεταγραφικού καλοκαιριού, και σε συνέντευξη που παραχώρησε στο γαλλικό «BeBasket», εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν να επαναπατριστεί. Όπως τόνισε, παρά το γεγονός ότι είχε στα χέρια του πέντε οικονομικά ισοδύναμες προτάσεις από ομάδες της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, το πλάνο της Βιλερμπάν και η προοπτική να ηγηθεί μιας γαλλικής ομάδας με υψηλούς στόχους ήταν στοιχεία που τον κέρδισαν αμέσως, σε συνδυασμό με την επιθυμία του να βρίσκεται κοντά στην οικογένειά του.

Παράλληλα, ο Φρανσίσκο αναφέρθηκε στην πίεση και τον χρόνο προσαρμογής που χρειάζεται ένας νέος σύλλογος για να φτάσει στο επίπεδο ομάδων όπως ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, ενώ δεν έκρυψε ότι το μυαλό του βρίσκεται πάντα και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Το συμβόλαιό του με την ομάδα της Λυών περιλαμβάνει ειδικό όρο για το NBA, με τη σχετική ρήτρα να εκπνέει στις 20 Ιουλίου, ημερομηνία που θα ξεκαθαρίσει οριστικά το αν θα κάνει άμεσα το μεγάλο βήμα για το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Όσα ανέφερε ο Φρανσίσκο:

«Πέντε ομάδες μου είχαν καταθέσει την ίδια οικονομική πρόταση και ήταν διατεθειμένες να περιμένουν μέχρι τις 20 Ιουλίου, όταν λήγει η ρήτρα μου για το NBA. Για μένα, όμως, το πρότζεκτ στη Γαλλία ήταν πιο ελκυστικό από όλα τα υπόλοιπα. Να ηγηθώ μιας γαλλικής ομάδας, να διεκδικήσω την παρουσία σε Final Four της Euroleague, ίσως ακόμη και να κατακτήσω την Euroleague. Αυτό θα ήταν ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Πραγματικά φαντάστηκα τον εαυτό μου εκεί και είναι όμορφο που θα βρίσκομαι πιο κοντά στην οικογένειά μου

Ξέρουμε ότι ποτέ δεν είναι εύκολο η πρώτη χρονιά σε τόσο υψηλό επίπεδο. Ο Τόνι θα βρίσκεται αμέσως υπό μεγάλη πίεση, όμως η πρώτη σεζόν θα είναι περίοδος προσαρμογής. Το ίδιο ισχύει και για εμάς τους παίκτες. Είναι ένας νέος σύλλογος και θα χρειαστούμε χρόνο για να προσαρμοστούμε. Ο καθένας θα βρει τον ρόλο του και έτσι είναι που ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός που καταφέρνουν να φτάνουν μακριά».

«Αν υπάρχει αυτή η ρήτρα στο συμβόλαιό μου, υπάρχει για κάποιον λόγο. Εξακολουθώ να έχω ως στόχο να παίξω στο NBA. Όμως η ρήτρα λήγει στις 20 Ιουλίου, οπότε πολύ σύντομα όλα θα είναι ξεκάθαρα».