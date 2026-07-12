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Παναθηναϊκός: Εικόνες από τις εργασίες στο ΟΑΚΑ ενόψει των επίσημων αγώνων (vid)

Οι εργασίες στο ΟΑΚΑ συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς.

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Εικόνες από τις εργασίες στο ΟΑΚΑ ενόψει των επίσημων αγώνων (vid)
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Ο Παναθηναϊκός μετρά αντίστροφα για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών του και στο ΟΑΚΑ οι εργασίες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, ώστε η έδρα των «πρασίνων» να είναι απολύτως έτοιμη για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της σεζόν.

Όπως έχει ήδη αποφασιστεί από το τέλος της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου, το «τριφύλλι» θα δώσει τους εντός έδρας αγώνες της σεζόν 2026/27 στο ΟΑΚΑ, πριν από τη μεγάλη μετακόμιση στο νέο γήπεδο στον Βοτανικό.

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ ετοιμάζεται για τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει την Πάκσι. Η πρώτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 30 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ, σηματοδοτώντας το πρώτο επίσημο εντός έδρας παιχνίδι της νέας χρονιάς.

Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα, τα συνεργεία εργάζονται αδιάκοπα στο εσωτερικό του Ολυμπιακού Σταδίου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αντικατάσταση του αγωνιστικού χώρου. Τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται σε εξέλιξη η τοποθέτηση του νέου, υπερσύγχρονου χλοοτάπητα, ο οποίος αναμένεται να προσφέρει ιδανικές συνθήκες για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας.

Μάλιστα, σε βίντεο που δημοσιεύθηκε από τις εργασίες αποτυπώνεται η σημαντική πρόοδος των παρεμβάσεων, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του περσινού χλοοτάπητα έχει ήδη απομακρυνθεί, με την εγκατάσταση του νέου αγωνιστικού χώρου να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Δείτε το βίντεο

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