Στο «τιμόνι» της Μπεσίκτας μέχρι το 2028 ο Αλιμπίγεβιτς

Κάτοικος Κωνσταντινούπολης θα παραμείνει ο Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς, καθώς η Μπεσίκτας ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την επέκταση του συμβολαίου του Σέρβου προπονητή για ακόμη δύο χρόνια.

Οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν την κοινή τους πορεία, με τη διοίκηση της τουρκικής ομάδας να δίνει τα κλειδιά του συλλόγου στον έμπειρο τεχνικό με ορίζοντα το 2028.

Ο Αλιμπίγεβιτς αναδεικνύεται στον απόλυτο ηγέτη του αγωνιστικού σχεδιασμού, έχοντας ως βασική αποστολή να οδηγήσει τη Μπεσίκτας στη νέα της σελίδα και να την επαναφέρει στην ελίτ της EuroLeague.