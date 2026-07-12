Μπαρτσελόνα: Ανακοίνωσε τον Ενκαμούα

Η Μπαρτσελόνα προχώρησε στην πρώτη της μεταγραφική κίνηση ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Ολιβιέρ Ενκαμούα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2028.

Ο 26χρονος διεθνής Φινλανδός πάουερ φόργουορντ (2,03μ.) εξαργύρωσε την εξαιρετική σεζόν που πραγματοποίησε με τη Βαρέζε του Γιάννη Καστρίτη στο ιταλικό πρωτάθλημα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των «μπλαουγκράνα».

Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε, ο Ενκαμούα είχε κατά μέσο όρο 16,1 πόντους, 5,6 ριμπάουντ και 16,7 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, αγωνιζόμενος περίπου 30 λεπτά ανά παιχνίδι, επιδόσεις που τον ανέδειξαν σε έναν από τους κορυφαίους φόργουορντ της λίγκας.