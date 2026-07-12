Νέβιλ για Μπέλιγχαμ: «Ήταν πραγματικά συγκλονιστικός, μια τέτοια εμφάνιση μου προκαλεί ανατριχίλα»

Η Αγγλία εξασφάλισε την πρόκρισή της στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με τον Μπέλιγχαμ να αποτελεί τον απόλυτο πρωταγωνιστή. Ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης ισοφάρισε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με ένα εξαιρετικό τελείωμα.

Στην παράταση, ο 22χρονος μέσος εκμεταλλεύτηκε την ασταθή επέμβαση του Νίλαντ μετά το σουτ του Ρότζερς και διαμόρφωσε το τελικό 2-1 στο 93ο λεπτό, χαρίζοντας στην Αγγλία την πρόκριση.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Γκάρι Νέβιλ στάθηκε στην προσωπικότητα και την ποιότητα του Μπέλιγχαμ.

Όσα δήλωσε ο Νέβιλ:

«Δεν νομίζω ότι έχω δει ποτέ ποδοσφαιριστή της Αγγλίας να έχει τέτοια επιρροή σε μια μεγάλη διοργάνωση. Ήταν πραγματικά συγκλονιστικός. Ειλικρινά, μια τέτοια εμφάνιση μου προκαλεί ανατριχίλα. Δεν πιστεύω ότι έχω δει ποτέ παίκτη της Αγγλίας να επηρεάζει τόσο πολύ μια διοργάνωση.

Ήμουν μαζί με τον Γκάζα (Πολ Γκασκόιν) το 1996, με τον Γουέιν Ρούνεϊ το 2004 και με τον Μάικλ Όουεν το 1998. Έζησα όλες αυτές τις στιγμές από κοντά, αλλά ποτέ δεν είδα κάτι σαν αυτό. Είναι πραγματικά εξαιρετικό. Συμβαίνει στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

Δεν μιλάμε για το επόμενο μεγάλο αστέρι της Αγγλίας. Μιλάμε για το μεγάλο αστέρι της Αγγλίας αυτή τη στιγμή. Αυτό συμβαίνει τώρα και πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Είναι κάτι που αλλάζει τα δεδομένα.

Αγωνίζεσαι σε Παγκόσμιο Κύπελλο, έχεις πετύχει έξι γκολ, είσαι κυριολεκτικά απίστευτος τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά. Σχεδόν μόνος σου, με τη βοήθεια του Χάρι Κέιν, οδήγησες την ομάδα σου στην πρόκριση.

Είναι μόλις 23 ετών. Αυτό που κάνει αυτό το παιδί είναι πραγματικά τεράστιο.

Οι κόρες μου αγαπούν το ποδόσφαιρο. Είναι 16 και 17 ετών και τον λατρεύουν. Είναι ήρωας. Κάθε παιδί στην Αγγλία που παρακολουθεί αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο ονειρεύεται να γίνει ο Τζουντ Μπέλιγχαμ.

Ο αντίκτυπος που έχει στους νέους της χώρας μας, αλλά και στους νέους σε όλο τον κόσμο, ακόμη και εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου βρισκόμαστε, είναι πραγματικά εκπληκτικός».