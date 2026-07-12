· Μακάμπι Τελ Αβίβ

Στη Μακάμπι Τελ Αβίβ για τρία χρόνια ο Μάνταρ

Ο Γιαμ Μάνταρ αποτελεί και επίσημα παίκτη της Μακάμπι Τελ Αβίβ, ολοκληρώνοντας τη μετακίνησή του από τη Χάποελ έπειτα από δύο χρόνια παρουσίας στην ομάδα.

Στη Μακάμπι Τελ Αβίβ για τρία χρόνια ο Μάνταρ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ανακοίνωσε το πρωί της Κυριακής (12/07) την απόκτηση του Γιαμ Μάνταρ, με τις δύο πλευρές να υπογράφουν συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Ισραήλ, ο 24χρονος Ισραηλινός γκαρντ θα λαμβάνει ετήσιες απολαβές που φτάνουν τα 2 εκατομμύρια δολάρια, γεγονός που τον καθιστά τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη στην ιστορία της «ομάδας του λαού».

Ο Μάνταρ έχει φορέσει στο παρελθόν τις φανέλες της Χάποελ Τελ Αβίβ (2018-21 και 2024-26), της Παρτίζαν (2021-23), της Φενέρμπαχτσε (2023-24) και της Μπάγερν Μονάχου (2024), αποκτώντας σημαντικές εμπειρίες τόσο στο ισραηλινό πρωτάθλημα όσο και στην EuroLeague.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε σε 16 αναμετρήσεις της EuroLeague, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 3,1 πόντους, 1,1 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ σε 9 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα συμμετοχής ανά παιχνίδι.

COMMENTS
LATEST NEWS
18:14 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντε Γκραάφσαπ - AEK: Άνοιξε λογαριασμό με την ΑΕΚ ο Ζούμπκοφ (vid)

18:13 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Με τη... βούλα στην Αλ Αΐν ο Γιακουμάκης (vid)

18:11 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντε Γκράαφσαπ – ΑΕΚ: Με καρφωτή κεφαλιά ο Βάργκα πέτυχε το πρώτο γκολ της σεζόν (vid)

18:02 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Η Τότεναμ εξετάζει τον Φεράν Τόρες»

18:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντε Γκράαφσαπ - ΑΕΚ: Σκληρό μαρκάρισμα στον Μάνταλο έφερε ένταση στο φιλικό της «Ένωσης» (vid)

17:42 ΜΠΑΣΚΕΤ

Απάντησε σε Φουρνιέ ο Γιαννακόπουλος: «Μάθε πρώτα την ιστορία και μετά μίλα»

17:38 SUPER LEAGUE

Επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη ο ΠΑΟΚ (pics)

17:36 MUNDIAL

Νέβιλ για Μπέλιγχαμ: «Ήταν πραγματικά συγκλονιστικός, μια τέτοια εμφάνιση μου προκαλεί ανατριχίλα»

17:04 EUROLEAGUE

Στη Μακάμπι Τελ Αβίβ για τρία χρόνια ο Μάνταρ

17:01 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Τότε «πατάει» Θεσσαλονίκη ο Τάχα Αλί

16:46 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντε Γκραάφσαπ - AEK: Η πρώτη ενδεκάδα του Νίκολιτς - Βασικοί Ζούμπκοφ και Κάιρινεν

16:46 MUNDIAL

To viral σύνθημα της Αργεντινής: «Για τον Ντιέγκο, για το τελευταίο του Μέσι» (Videos)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας