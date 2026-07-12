Στη Μακάμπι Τελ Αβίβ για τρία χρόνια ο Μάνταρ

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ανακοίνωσε το πρωί της Κυριακής (12/07) την απόκτηση του Γιαμ Μάνταρ, με τις δύο πλευρές να υπογράφουν συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Ισραήλ, ο 24χρονος Ισραηλινός γκαρντ θα λαμβάνει ετήσιες απολαβές που φτάνουν τα 2 εκατομμύρια δολάρια, γεγονός που τον καθιστά τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη στην ιστορία της «ομάδας του λαού».

Ο Μάνταρ έχει φορέσει στο παρελθόν τις φανέλες της Χάποελ Τελ Αβίβ (2018-21 και 2024-26), της Παρτίζαν (2021-23), της Φενέρμπαχτσε (2023-24) και της Μπάγερν Μονάχου (2024), αποκτώντας σημαντικές εμπειρίες τόσο στο ισραηλινό πρωτάθλημα όσο και στην EuroLeague.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε σε 16 αναμετρήσεις της EuroLeague, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 3,1 πόντους, 1,1 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ σε 9 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα συμμετοχής ανά παιχνίδι.