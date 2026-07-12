Ντε Γκραάφσαπ - AEK: Η πρώτη ενδεκάδα του Νίκολιτς - Βασικοί Ζούμπκοφ και Κάιρινεν

Η ώρα της πρώτης ανεπίσημης αναμέτρησης έφτασε για την ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς, η οποία αντιμετωπίζει στις 17:00 την Ντε Γκράαφσαπ στο εναρκτήριο φιλικό της τεστ επί ολλανδικού εδάφους (LIVE μέσα από το OnSports).

Μετά τις πρώτες έντονες προπονήσεις στο Άπελντορν, ο Σέρβος τεχνικός έχει την ευκαιρία να δει την ομάδα του σε συνθήκες πραγματικού αγώνα. Σε αυτή την πρώτη δοκιμή, το αποτέλεσμα περνάει σε δεύτερη μοίρα, καθώς ο Νίκολιτς θέλει να διαπιστώσει τον βαθμό αφομοίωσης της τακτικής που δουλεύεται καθημερινά, αλλά και τη φυσική κατάσταση των ποδοσφαιριστών του απέναντι σε έναν αντίπαλο που βρίσκεται σε παρόμοιο στάδιο προετοιμασίας.

Όσον αφορά το αρχικό σχήμα της «Ένωσης», ο Μπρινιόλι θα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, με τους Ρότα και Πενράις στα άκρα της άμυνας και τους Γκεοργκίεφ και Μουκουντί ως δίδυμο στα στόπερ.

Στη μεσαία γραμμή, ο Κάιρινεν θα κάνει το ανεπίσημο ντεμπούτο του έχοντας δίπλα του τον Μάνταλο. Στις πτέρυγες θα ξεκινήσουν οι Ζούμπκοφ (δεξιά) και Κοϊτά (αριστερά), ενώ στην επίθεση ο Ζίνι θα πλαισιώνεται από τον Γκατσίνοβιτς που θα κινείται σε ελεύθερο ρόλο πίσω του.