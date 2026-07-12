To viral σύνθημα της Αργεντινής: «Για τον Ντιέγκο, για το τελευταίο του Μέσι» (Videos)

Οι εξέδρες της Αργεντινής όποτε αγωνίζεται η «αλμπισελέστε», είναι πάντα ξεχωριστές. Δεκάδες χιλιάδες λατινοαμερικάνοι, με το γαλάζιο και το λευκό να κυριαρχεί και το όνομα του Μέσι σχεδόν σε κάθε πλάτη.

Όπως συμβαίνει σε όλα τα Παγκόσμια Κύπελλα, έτσι και σε αυτό του 2026 οι φίλοι της Αργεντινής τραγουδούν ένα ξεχωριστό σύνθημα. Με χαρακτηριστικά που θέλουν να δώσουν ώθηση στην ομάδα τους. Στο Κατάρ για παράδειγμα, τραγουδούσαν για τον Μαραντόνα που από τον ουρανό δίνει ώθηση στον Μέσι.

Τώρα λοιπόν, το σύνθημά τους που έγινε viral, αφορά το τέταρτο αστέρι. Αυτό θέλουν να… ράψουν στη φανέλα της «Σκαλονέτα». Με αρκετά συγκινητικές αναφορές. Ζητώντας εκδίκηση για τα Φόκλαντ (Μαλβίνας όπως τα ονομάζουν στην Αργεντινή), για όσα έγιναν το 1994 στις ΗΠΑ με την τιμωρία του Μαραντόνα, αλλά και για να είναι όπως πρέπει το τελευταίο Μουντιάλ του Λιονέλ Μέσι.

Το σύνθημα που τραγουδούν οι οπαδοί και οι ποδοσφαιριστές της Αργεντινής:

Είμαι οπαδός της Εθνικής ομάδας, την ενθαρρύνω με την καρδιά μου.

Κερδίσαμε το τρίτο με τον Λιονέλ, θέλουμε να ξαναγίνουμε πρωταθλητές.

Και 32 χρόνια μετά η «Σκαλονέτα» πρόκειται να εκδικηθεί, για το Κύπελλο που έκλεψαν από «10» (σ.σ. Μαραντόνα), αυτό που δεν μας άφησαν να σηκωθούμε.

Θέλω να δω το τέταρτο αστέρι να λάμπει στη φανέλα, είμαι Αργεντινός από την κούνια

Για τα Μαλβίνας (σ.σ. νησιά Φόκλαντ), για τον Ντιέγκο, για το τελευταίο του Λέο

Αργεντινή θέλω να σε δω και πάλι πρωταθλήτρια.