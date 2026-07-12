ΠΑΟΚ: Εκτός αποστολής από το ματς της Μάλμε ο Ταχά Αλί - Τι είπε ο τεχνικός διευθυντής των Σουηδών

Προ των πυλών του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Ταχά Αλί, με τον Σουηδό εξτρέμ να αναμένεται στις αρχές της επόμενης βδομάδας στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον «Δικέφαλο του βορρά».

Μάλιστα, ο 28χρονος έμεινε εκτός αποστολής από το παιχνίδι της Μάλμε κόντρα στη Γκέτεμποργκ, πράγμα που σημαίνει πως πλέον μετράμε αντίστροφα για την ένταξή του στους «ασπρόμαυρους».

Μιλώντας σε Σουηδικό κανάλι, ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, Φίλιπ Μπέργλουντ ρωτήθηκε σχετικά με την απουσία του Αλί, λέγοντας: «Είναι κοντά σε νέα ομάδα, γι' αυτό επιλέξαμε να τον αφήσουμε εκτός αποστολής σήμερα».

Συμπληρώνοντας σε ερώτηση που του έγινε για το αν έχει παίξει το τελευταίο του παιχνίδι με τη Μάλμε απάντησε: «Θα μπορούσε να είναι κι έτσι».

Συνολικά με τη φανέλα της Μάλμε, ο Αλί μέτρησε 132 συμμετοχές με απολογισμό 20 γκολ και 19 ασίστ.