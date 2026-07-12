· Ελλάδα Κ20

Ελλάδα - Βέλγιο 84-69: Πρώτη νίκη της «γαλανόλευκης» στο EuroBasket U20 με εξαιρετικό Παγώνη

Η Εθνική Νέων Ανδρών επικράτησε 84-69 του Βελγίου και πήρε την πρώτη της νίκη στο EuroBasket U20.

Ελλάδα - Βέλγιο 84-69: Πρώτη νίκη της «γαλανόλευκης» στο EuroBasket U20 με εξαιρετικό Παγώνη
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Εθνική Νέων Ανδρών πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο EuroBasket U20, επικρατώντας του Βελγίου με 84-69 στη Λιουμπλιάνα. Ο Παγώνης ήταν ο κορυφαίος της Ελλάδας με 18 πόντους.

Η ομάδα του Κώστα Παπαδόπουλου μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, ανέβασε γρήγορα τη διαφορά και με εξαιρετική άμυνα και καλές επιλογές στην επίθεση πήρε από νωρίς τον έλεγχο της αναμέτρησης. Στο δεύτερο μέρος οι Βέλγοι προσπάθησαν να επιστρέψουν, όμως η ελληνική ομάδα διατήρησε τον έλεγχο και έφτασε δίκαια στην τελική επικράτηση.

Επόμενος αντίπαλος για την Εθνική Νέων Ανδρών είναι η Ισπανία, σε αναμέτρηση που θα διεξαχθεί την Κυριακή (13/07, 19:00).

Δεκάλεπτα: 25-13, 43-24, 61-46, 84-69.

Ελλάδα (Παπαδόπουλος): Λέφας 5, Τσαχτσίρας, Νικολαϊδης 15 (3), Ξανθόπουλος 6, Χαντζής 10 (1), Ροζακέας 5 (1), Γεώργας 4, Πρέκας 2, Κομνιανίδης 5 (1), Ασημακόπουλος 4, Πατρίκης 10, Παγώνης 18 (2).

COMMENTS
LATEST NEWS
18:14 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντε Γκραάφσαπ - AEK: Άνοιξε λογαριασμό με την ΑΕΚ ο Ζούμπκοφ (vid)

18:13 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Με τη... βούλα στην Αλ Αΐν ο Γιακουμάκης (vid)

18:11 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντε Γκράαφσαπ – ΑΕΚ: Με καρφωτή κεφαλιά ο Βάργκα πέτυχε το πρώτο γκολ της σεζόν (vid)

18:02 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Η Τότεναμ εξετάζει τον Φεράν Τόρες»

18:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντε Γκράαφσαπ - ΑΕΚ: Σκληρό μαρκάρισμα στον Μάνταλο έφερε ένταση στο φιλικό της «Ένωσης» (vid)

17:42 ΜΠΑΣΚΕΤ

Απάντησε σε Φουρνιέ ο Γιαννακόπουλος: «Μάθε πρώτα την ιστορία και μετά μίλα»

17:38 SUPER LEAGUE

Επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη ο ΠΑΟΚ (pics)

17:36 MUNDIAL

Νέβιλ για Μπέλιγχαμ: «Ήταν πραγματικά συγκλονιστικός, μια τέτοια εμφάνιση μου προκαλεί ανατριχίλα»

17:04 EUROLEAGUE

Στη Μακάμπι Τελ Αβίβ για τρία χρόνια ο Μάνταρ

17:01 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Τότε «πατάει» Θεσσαλονίκη ο Τάχα Αλί

16:46 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντε Γκραάφσαπ - AEK: Η πρώτη ενδεκάδα του Νίκολιτς - Βασικοί Ζούμπκοφ και Κάιρινεν

16:46 MUNDIAL

To viral σύνθημα της Αργεντινής: «Για τον Ντιέγκο, για το τελευταίο του Μέσι» (Videos)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας