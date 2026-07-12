Ελλάδα - Βέλγιο 84-69: Πρώτη νίκη της «γαλανόλευκης» στο EuroBasket U20 με εξαιρετικό Παγώνη

Η Εθνική Νέων Ανδρών πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο EuroBasket U20, επικρατώντας του Βελγίου με 84-69 στη Λιουμπλιάνα. Ο Παγώνης ήταν ο κορυφαίος της Ελλάδας με 18 πόντους.

Η ομάδα του Κώστα Παπαδόπουλου μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, ανέβασε γρήγορα τη διαφορά και με εξαιρετική άμυνα και καλές επιλογές στην επίθεση πήρε από νωρίς τον έλεγχο της αναμέτρησης. Στο δεύτερο μέρος οι Βέλγοι προσπάθησαν να επιστρέψουν, όμως η ελληνική ομάδα διατήρησε τον έλεγχο και έφτασε δίκαια στην τελική επικράτηση.

Επόμενος αντίπαλος για την Εθνική Νέων Ανδρών είναι η Ισπανία, σε αναμέτρηση που θα διεξαχθεί την Κυριακή (13/07, 19:00).

Δεκάλεπτα: 25-13, 43-24, 61-46, 84-69.

Ελλάδα (Παπαδόπουλος): Λέφας 5, Τσαχτσίρας, Νικολαϊδης 15 (3), Ξανθόπουλος 6, Χαντζής 10 (1), Ροζακέας 5 (1), Γεώργας 4, Πρέκας 2, Κομνιανίδης 5 (1), Ασημακόπουλος 4, Πατρίκης 10, Παγώνης 18 (2).