Ο αμυντικός του Πράσινου Ακρωτηρίου, Ρομπέρτο Λόπες, ήταν καλεσμένος σε τηλεοπτική εκπομπή, όπου αποκάλυψε τον σύντομο διάλογό του με τον Λιονέλ Μέσι, κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ 2026 .

Ο Λόπες είπε: «Τον είδα στο οπτικό μου πεδίο και τον έσπρωξα λίγο, μόνο για να βεβαιωθώ ότι ήταν... αληθινός. Έπρεπε να τον αγγίξω για να βεβαιωθώ ότι ήταν άνθρωπος! Δεν το πήρε και πολύ καλά».

Στη συνέχεια, τόνισε ότι: «Μου είπε "Λόπες, αυτό είναι φάουλ. Δεν υπάρχει μπάλα εδώ. Μην με αγγίζεις. Δεν έδωσα σημασία... Στο ημίχρονο του είπα "άκου, πρέπει να σε αγγίξω, γιατί αν είσαι πίσω μου, ξέρω ότι έχω μεγάλο πρόβλημα". Και απλώς σφίξαμε τα χέρια, και συνεχίσαμε"».