· Ιταλία

«Η Εθνική Ιταλίας εξετάζει την περίπτωση του Πεπ Γκουαρδιόλα»

Η Εθνική Ιταλίας έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του Πεπ Γκουαρδιόλα, για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας, σύμφωνα με τη Gazzetta dello Sport.

«Η Εθνική Ιταλίας εξετάζει την περίπτωση του Πεπ Γκουαρδιόλα»
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Η Εθνική Ιταλίας εξετάζει μία ιδιαίτερα φιλόδοξη επιλογή για τον πάγκο της, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της Gazzetta dello Sport, ο Πεπ Γκουαρδιόλα βρίσκεται μεταξύ των υποψηφίων για τη διαδοχή του Τζενάρο Γκατούζο.

Ο Καταλανός τεχνικός ολοκλήρωσε την πολυετή παρουσία του στη Μάντσεστερ Σίτι και πλέον βρίσκεται χωρίς ομάδα, με το ενδιαφέρον γύρω από το όνομά του να παραμένει έντονο.

Μέχρι πρότινος, οι Αντόνιο Κόντε και Ρομπέρτο Μαντσίνι θεωρούνταν τα επικρατέστερα ονόματα για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της «Σκουάντρα Ατζούρα», ωστόσο καμία από τις δύο περιπτώσεις δεν έχει προχωρήσει.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι Πάολο Μαλντίνι και Λεονάρντο, που πρόσφατα ανέλαβαν σημαντικούς διοικητικούς ρόλους στην ιταλική ομοσπονδία, βλέπουν στο πρόσωπο του Γκουαρδιόλα τον ιδανικό άνθρωπο για να οδηγήσει την εθνική ομάδα σε μία νέα εποχή επιτυχιών.

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