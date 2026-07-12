Ο Ινφαντίνο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για Μουντιάλ με 64 ομάδες

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο περαιτέρω διεύρυνσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Ο Ινφαντίνο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για Μουντιάλ με 64 ομάδες
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Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο περαιτέρω διεύρυνσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, τονίζοντας πως στόχος της παγκόσμιας ομοσπονδίας είναι να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής σε ακόμη περισσότερες χώρες.

Σε συνέντευξή του στο ελβετικό blue Sport, ο Ινφαντίνο χαρακτήρισε «τεράστια επιτυχία» την επέκταση της διοργάνωσης στις 48 ομάδες, απορρίπτοντας τις ανησυχίες που είχαν εκφραστεί για πιθανή υποβάθμιση του αγωνιστικού επιπέδου.

«Ολόκληρος ο κόσμος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ονειρεύεται το Παγκόσμιο Κύπελλο και όχι μόνο η Ευρώπη και η Νότια Αμερική», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η ποιότητα των εθνικών ομάδων βελτιώνεται διαρκώς σε όλες τις ηπείρους.

«Μπορεί κανείς να δει ότι η ποιότητα των ομάδων είναι γενικά εξαιρετικά υψηλή και συνεχώς ανεβαίνει σε ολόκληρο τον κόσμο», πρόσθεσε ο Ινφαντίνο.

Υπενθυμίζεται ότι με το νέο φορμάτ των 48 ομάδων προκρίνονται στη φάση των «32» οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου, καθώς και οι οκτώ καλύτερες τρίτες ομάδες. Σε περίπτωση που το Παγκόσμιο Κύπελλο επεκταθεί στις 64 συμμετοχές, θα μπορούσε να εφαρμοστεί ένα απλούστερο σύστημα πρόκρισης, με τις δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου να εξασφαλίζουν την παρουσία τους στα νοκ άουτ.

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