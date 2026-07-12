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Άρης: Υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο ο Χατζηλάμπρου

Το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο της καριέρας του υπέγραψε ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, με τον Άρη να «δένει» μέχρι το 2030 ένα από τα κορυφαία ταλέντα της χώρας.

Άρης: Υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο ο Χατζηλάμπρου
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Κάτοικος Θεσσαλονίκης μέχρι το 2030 θα παραμείνει ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, με τον Άρη να προχωρά σε μια σημαντική επένδυση για το μέλλον, κρατώντας ένα εκ των κορυφαίων ταλέντων του Ελληνικού μπάσκετ.

Ο φέρελπις γκαρντ συμπλήρωσε σήμερα το 18ο έτος της ηλικίας του, υπογράφοντας το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο της καριέρας του.

Τους τελευταίους μήνες είχε προσελκύσει και τα βλέμματα του NCAA, συγκεντρώνοντας προτάσεις από κολλέγια με υψηλές χρηματικές απολαβές, ωστόσο έκρινε καλύτερη την επιλογή το να συνεχίσει στα «κιτρινόμαυρα».

Η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει την υπογραφή τετραετούς επαγγελματικού συμβολαίου με τον Χρυσόστομου Χατζηλάμπρου.

Ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου κλείνει σήμερα (12/07/2026) τα 18 χρόνια του και υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιό του.

Ο διεθνής αθλητής με ύψος 2.00μ. αγωνίζεται στη θέση του σούτινγκ γκαρντ. Ο ΑΡΗΣ τον απέκτησε το 2023 από τον ΒΑΟΛ Χίου, όπου σε ηλικία μόλις 15 ετών οδήγησε την ομάδα του στην άνοδο στη Γ’ Εθνική, στο ειδικό πρωτάθλημα ανόδου της ΕΟΚ, όντας ο πρώτος σκόρερ της (19 πόντους κατά μέσο όρο).

Τα τελευταία τρία χρόνια ο Χατζηλάμπρου αποτέλεσε βασικό στέλεχος των ομάδων Παίδων και Εφήβων του συλλόγου, όπως και των αναπτυξιακών ομάδων του ΑΡΗ Betsson, Ναύαρχου Βότση και Ερμή Λαγκαδά. Παράλληλα, έπαιξε τον ίδιο ρόλο και στις Εθνικές Ομάδες των Παίδων και των Εφήβων. Με την Εθνική Εφήβων βρίσκεται στην τελική ευθεία της προετοιμασίας για το Eurobasket U18.

Ευχόμαστε στον Χρυσόστομο Χατζηλάμπρου χρόνια πολλά για τα γενέθλιά του και πολλές επιτυχίες με τον ΑΡΗ Betsson.

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