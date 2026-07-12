· Βραζιλία

Οι παλιές συνήθειες δεν ξεχνιούνται: Ο Νεϊμάρ συμμετείχε σε τουρνουά πόκερ στο Λας Βέγκας (vid)

Μπορεί η Βραζιλία να αποκλείστηκε από το Μουντιάλ, ωστόσο ο Νεϊμάρ δεν αλλάζει τις συνήθειές του.

Οι παλιές συνήθειες δεν ξεχνιούνται: Ο Νεϊμάρ συμμετείχε σε τουρνουά πόκερ στο Λας Βέγκας (vid)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η απογοήτευση από τον αποκλεισμό της Βραζιλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 δεν κράτησε για πολύ για τον Νεϊμάρ.

Η «σελεσάο» γνώρισε την ήττα από τη Νορβηγία του Έρλινγκ Χάαλαντ στη φάση των «16» και αποχαιρέτησε πρόωρα τη διοργάνωση, όμως λίγες ημέρες αργότερα ο Βραζιλιάνος σταρ εθεάθη στο Λας Βέγκας να συμμετέχει σε τουρνουά πόκερ.

Ο 34χρονος μεσοεπιθετικός, που έχει ήδη ανακοινώσει ότι ολοκλήρωσε την πορεία του με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας, εξακολουθεί να μην έχει ξεκαθαρίσει αν σκοπεύει να συνεχίσει την επαγγελματική του καριέρα ή να βάλει οριστικό τέλος στην αγωνιστική δράση.

Εκμεταλλευόμενος την παρουσία του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Νεϊμάρ επέλεξε να βρεθεί στην παγκόσμια πρωτεύουσα των τυχερών παιχνιδιών, με βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να τον δείχνει να συμμετέχει σε τουρνουά πόκερ, ένα από τα αγαπημένα του χόμπι εκτός γηπέδων.

Η εμφάνισή του στο Λας Βέγκας προκάλεσε αρκετά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς πραγματοποιήθηκε λίγες μόλις ημέρες μετά τον αποκλεισμό της Βραζιλίας από το Μουντιάλ, σε μια περίοδο όπου το μέλλον του πολύπειρου άσου παραμένει αβέβαιο.

COMMENTS
LATEST NEWS
15:33 MUNDIAL

Ο Ινφαντίνο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για Μουντιάλ με 64 ομάδες

15:06 MVP

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ στα χνάρια του Ράγκναρ Λόθμπροκ

14:51 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Μυθική» πρόταση της Ντόρτμουντ για Καρέτσα - Η απάντηση της Γκενκ

14:42 SUPER LEAGUE

Λίσι: «Είμαι χαρούμενος με τη δουλεία που έγινε, θα κρατήσουμε κάποια στοιχεία του Λουτσέσκου»

14:41 GREEK BASKET LEAGUE

«Επίθεση» Φουρνιέ σε Γιαννακόπουλο

14:17 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι παλιές συνήθειες δεν ξεχνιούνται: Ο Νεϊμάρ συμμετείχε σε τουρνουά πόκερ στο Λας Βέγκας (vid)

14:13 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Εκτός για περίπου δύο εβδομάδες ο Κλέιτον - Το διάστημα απουσίας του Ντάνι Γκαρθία

14:02 SUPER LEAGUE

«Ο Μπονίνι υποψήφιος για την άμυνα του Ολυμπιακού, αν πωληθεί ο Πιρόλα»

13:40 EUROLEAGUE

«Οδεύει προς Χάποελ Τελ Αβίβ ο Σατοράνσκι»

13:22 AUTO MOTO

Τραγωδία στο Μπρνο: Δύο αναβάτες νεκροί σε δυστύχημα στην εκκίνηση αγώνα Superbikes

13:05 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός: «Η δουλειά δεν λέει ποτέ ψέματα» - Ανυπόμονος για τη νέα σεζόν ο Γιαμπουσέλε

12:55 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: «Καρφιά» του πατέρα Χάαλαντ για τη διαιτησία του Αγγλία - Νορβηγία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας