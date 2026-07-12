Οι παλιές συνήθειες δεν ξεχνιούνται: Ο Νεϊμάρ συμμετείχε σε τουρνουά πόκερ στο Λας Βέγκας (vid)

Η απογοήτευση από τον αποκλεισμό της Βραζιλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 δεν κράτησε για πολύ για τον Νεϊμάρ.

Η «σελεσάο» γνώρισε την ήττα από τη Νορβηγία του Έρλινγκ Χάαλαντ στη φάση των «16» και αποχαιρέτησε πρόωρα τη διοργάνωση, όμως λίγες ημέρες αργότερα ο Βραζιλιάνος σταρ εθεάθη στο Λας Βέγκας να συμμετέχει σε τουρνουά πόκερ.

Ο 34χρονος μεσοεπιθετικός, που έχει ήδη ανακοινώσει ότι ολοκλήρωσε την πορεία του με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας, εξακολουθεί να μην έχει ξεκαθαρίσει αν σκοπεύει να συνεχίσει την επαγγελματική του καριέρα ή να βάλει οριστικό τέλος στην αγωνιστική δράση.

Εκμεταλλευόμενος την παρουσία του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Νεϊμάρ επέλεξε να βρεθεί στην παγκόσμια πρωτεύουσα των τυχερών παιχνιδιών, με βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να τον δείχνει να συμμετέχει σε τουρνουά πόκερ, ένα από τα αγαπημένα του χόμπι εκτός γηπέδων.

Η εμφάνισή του στο Λας Βέγκας προκάλεσε αρκετά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς πραγματοποιήθηκε λίγες μόλις ημέρες μετά τον αποκλεισμό της Βραζιλίας από το Μουντιάλ, σε μια περίοδο όπου το μέλλον του πολύπειρου άσου παραμένει αβέβαιο.