· Χάποελ Τελ Αβίβ

«Οδεύει προς Χάποελ Τελ Αβίβ ο Σατοράνσκι»

Πολύ κοντά στην απόκτηση του Τόμας Σατοράνσκι βρίσκεται η Χάποελ Τελ Αβίβ, σύμφωνα με το «Sport5».

«Οδεύει προς Χάποελ Τελ Αβίβ ο Σατοράνσκι»
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Η Χάποελ Τελ Αβίβ συνεχίζει τον σχεδιασμό της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση μίας σημαντικής μεταγραφικής κίνησης, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα του «Sport5», βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Τόμας Σατοράνσκι.

Ο πολύπειρος Τσέχος γκαρντ, ο οποίος αποχώρησε από την Μπαρτσελόνα μετά το τέλος της περασμένης σεζόν, αποτελεί μία από τις βασικές επιλογές της Χάποελ για την ενίσχυση της περιφερειακής της γραμμής.

Την αγωνιστική περίοδο 2024-25, ο Σατοράνσκι κατέγραψε στη EuroLeague κατά μέσο όρο 7 πόντους, 3,4 ριμπάουντ και 4,3 ασίστ σε 24,5 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα, επιβεβαιώνοντας την εμπειρία και την ικανότητά του στη δημιουργία και την οργάνωση του παιχνιδιού.

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