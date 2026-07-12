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«Ο Μπονίνι υποψήφιος για την άμυνα του Ολυμπιακού, αν πωληθεί ο Πιρόλα»

Σε περίπτωση πώλησης του Λορέντσο Πιρόλα, ο Ολυμπιακός έχει στη λίστα του τον Φεντερίκο Μπονίνι ως πιθανό αντικαταστάτη, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο.

«Ο Μπονίνι υποψήφιος για την άμυνα του Ολυμπιακού, αν πωληθεί ο Πιρόλα»
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Παρότι ο Ολυμπιακός έχει ενισχύσει το κέντρο της άμυνάς του με τις προσθήκες των Κάρμο και Σμαΐλοβιτς, το ενδεχόμενο παραχώρησης του Λορέντσο Πιρόλα εξακολουθεί να βρίσκεται στο προσκήνιο, με τους «ερυθρόλευκους» να εξετάζουν ήδη εναλλακτικές λύσεις για την επόμενη ημέρα.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, σε περίπτωση που ο 24χρονος στόπερ αποχωρήσει από το λιμάνι, ο Ολυμπιακός έχει στη λίστα του τον Φεντερίκο Μπονίνι της Αλμερία ως πιθανό αντικαταστάτη.

Ο 25χρονος Ιταλός κεντρικός αμυντικός πραγματοποίησε μία γεμάτη σεζόν στη Segunda División, καταγράφοντας 39 συμμετοχές, ένα γκολ και μία ασίστ με τη φανέλα της Αλμερία. Διατηρεί συμβόλαιο με τον ισπανικό σύλλογο έως το καλοκαίρι του 2031, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία υπολογίζεται στα 3 εκατομμύρια ευρώ.

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