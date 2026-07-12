Μουντιάλ 2026: «Καρφιά» του πατέρα Χάαλαντ για τη διαιτησία του Αγγλία - Νορβηγία

Ο αποκλεισμός της Νορβηγίας από την Αγγλία στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026 άφησε έντονα παράπονα στη σκανδιναβική πλευρά, με τον πατέρα του Έρλινγκ Χάαλαντ να παίρνει θέση και να αφήνει τις δικές του αιχμές για τη διαιτησία.

Οι «Βίκινγκς» έφτασαν κοντά στην πρόκριση, όμως τελικά ηττήθηκαν με 2-1 από τα «Τρία Λιοντάρια» και έμειναν εκτός συνέχειας της διοργάνωσης. Παρά την ανταγωνιστική τους εικόνα, οι Νορβηγοί στάθηκαν σε ορισμένες αμφισβητούμενες φάσεις, όπως το γκολ του Μπέλιγχαμ για το 1-1, αλλά και το ακυρωθέν τέρμα του Χέγκεμ, το οποίο δεν μέτρησε, καθώς θεωρήθηκε ότι ο Έρλινγκ Χάαλαντ υπέπεσε σε επιθετικό φάουλ.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Αλφ Ίνγκε Χάαλαντ σχολίασε κάτω από ανάρτηση του Φαμπρίτσιο Ρομάνο για τον Τζουντ Μπέλιγχαμ, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Μπράβο Μπέλιγχαμ και διαιτητή». Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Σίτι εξέφρασε έτσι τη δυσαρέσκειά του για τις αποφάσεις του διαιτητή, χωρίς να κάνει περαιτέρω δημόσια τοποθέτηση.

Υπενθυμίζεται πως παράπονα για τη διαιτησία είχε εκφράσει και ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Νορβηγίας, Στάλε Σολμπάκεν, ο οποίος αναφέρθηκε κυρίως στη φάση του 1-1 της Αγγλίας και στην υποψία επαφής της μπάλας με τα καλώδια της spidercam.

«Πολλοί από τον πάγκο αντέδρασαν αμέσως και το είδαν. Δεν ήμουν ένας από αυτούς, αλλά πάρα πολλοί το είδαν. Εφόσον δεν το βρήκε το τσιπ της FIFA, τι μπορώ να πω ενάντια σε αυτό; Αλλά η μπάλα έπεσε ευθεία από τον ουρανό. Το λένε όλοι, συμπεριλαμβανομένου του Νίλαντ, που είναι ο τερματοφύλακας, όπως και του παίκτη που έλαβε την μπάλα. Αναρωτιέμαι κι εγώ τι συνέβη. Είναι ξεκάθαρο ότι η μπάλα βρήκε, ήταν κάτι παράξενο», είχε δηλώσει ο Νορβηγός προπονητής.