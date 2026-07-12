Τραγωδία στο Μπρνο: Δύο αναβάτες νεκροί σε δυστύχημα στην εκκίνηση αγώνα Superbikes

Τραγωδία σημειώθηκε στην πίστα του Μπρνο στην Τσεχία, καθώς δύο αναβάτες έχασαν τη ζωή τους σε δυστύχημα που σημειώθηκε το Σάββατο (11/7) κατά τη διάρκεια αγώνα του Alpe Adria International Motorcycle Championship (AAIMC).

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μοτοσικλετισμού (FIM) επιβεβαίωσε πως ο 32χρονος Αυστριακός Φίλιπ Στάινμαϊρ υπέκυψε στα τραύματά του στο σημείο του ατυχήματος, ενώ ο 43χρονος Ρουμάνος Άντριαν Ρους μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, όπου αργότερα κατέληξε.

Μετά το τραγικό περιστατικό, οι διοργανωτές αποφάσισαν την ακύρωση όλου του υπόλοιπου προγράμματος του αγωνιστικού τριημέρου. Παράλληλα, έγινε γνωστό πως δεν πρόκειται να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του δυστυχήματος, από σεβασμό προς τις οικογένειες των δύο αναβατών.

Το AAIMC αποτελεί ένα πρωτάθλημα έξι αγώνων που διεξάγεται σε διαφορετικές χώρες της Ευρώπης και αφορά μοτοσικλέτες παραγωγής. Ο τρίτος γύρος της φετινής διοργάνωσης φιλοξενήθηκε στην πίστα του Μπρνο, η οποία αποτελεί μία από τις γνωστές εγκαταστάσεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού και φιλοξενεί επίσης το Grand Prix Τσεχίας του MotoGP.

Μετά το ατύχημα, οι διοργανωτές αποφάσισαν να ακυρώσουν ολόκληρο το υπόλοιπο πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου. Ως εκ τούτου, δεν θα διεξαχθούν οι προγραμματισμένοι αγώνες του Supersport 300 European Cup, του Supersport 600 European Cup, του Superstock 1000 European Cup και του Women’s European Championship.

Στο συγκεκριμένο αγωνιστικό τριήμερο υπήρχε και ελληνική παρουσία, με τη συμμετοχή των Δημήτρη Καρακώστα και Μιχάλη Σπηλιώτη. Οι δύο Έλληνες αναβάτες, ωστόσο, δεν ενεπλάκησαν στο δυστύχημα.

Η ανακοίνωση της FIM Europe

«Η FIM Europe εκφράζει τη βαθιά της θλίψη επιβεβαιώνοντας ότι δύο αναβάτες έχασαν τη ζωή τους έπειτα από ατύχημα που σημειώθηκε κατά το πρόγραμμα του Σαββάτου του Alpe Adria International Motorcycle Championship στο Automotodrom Brno.

Παρά την άμεση επέμβαση των ιατρικών υπηρεσιών, ο Φίλιπ Στάινμαϊρ (Αυστρία, 13 Αυγούστου 1993) υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη στο ατύχημα. Ο Άντριαν Ρους (Ρουμανία, 11 Αυγούστου 1982) μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, όπου αργότερα κατέληξε.

Μετά το ατύχημα, οι διοργανωτές αποφάσισαν να ακυρώσουν ολόκληρο το υπόλοιπο πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου. Ως εκ τούτου, δεν θα διεξαχθούν οι προγραμματισμένοι αγώνες του Supersport 300 European Cup, του Supersport 600 European Cup, του Superstock 1000 European Cup και του Women’s European Championship.

Η FIM Europe, η Alpe Adria Motorcycle Union, η AAcademy (διοργανώτρια εταιρεία) και το Automotodrom Brno εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στις οικογένειες, τους φίλους, τις ομάδες και τους οικείους των Φίλιπ Στάινμαϊρ και Άντριαν Ρους. Από σεβασμό προς τις οικογένειες που πενθούν, δεν θα δοθούν περαιτέρω πληροφορίες προς το παρόν».