Εθνική Κ19: Φιλική νίκη με 2-0 επί της Κύπρου

Η Εθνική Νέων επικράτησε 2-0 της Κύπρου σε φιλική αναμέτρηση, η οποία διεξήχθη στο Δασάκι της Άχνας, πραγματοποιώντας ποιοτική και ανταγωνιστική εμφάνιση καθόλη τη διάρκεια του αγώνα.

Η Ελλάδα προηγήθηκε με δύο γκολ από νωρίς στην αναμέτρηση και διαφύλαξε το προβάδισμά της έως το τέλος του αγώνα: Αρχικά στο 6' ο Σιδηρόπουλος με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι άνοιξε το σκορ και στο 10' ο Τσιόκος με σουτ από τη μεγάλη περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Χριστοδούλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο 75' η Κύπρος κέρδισε πέναλτι μετά από ανατροπή του Μυλωνά, όμως ο Κριαράς απομάκρυνε την εκτέλεση του Κωνσταντινίδη.

Η σύνθεση της Εθνικής: Κεχλιμπάρης, Κάπελλας, Σιδηρόπουλος, Αυγητίδης, Χριστόπουλος, Δημακόπουλος, Χνάρης, Τσιόκος, Λαγουδάκης, Σιτμαλίδης, Βενέτης.

Αγωνίστηκαν και οι: Κριαράς, Ιωάννου, Κυριαζίδης, Χαπίπης, Γκιόκα, Αβραμούλης, Αρετής, Τουρσουνίδης, Καινουργιάκης, Θεοχάρης, Βύντρα.

Την Πέμπτη 28 Μαΐου στις 12:30 η Εθνική Νέων αντιμετωπίζει την αντίστοιχη της Αγγλίας στο ίδιο γήπεδο στη δεύτερη και τελευταία φιλική αναμέτρηση στο πλαίσιο προετοιμασίας της ενόψει της πρώτης προκριματικής φάσης του U19 EURO 2026. Οι αγώνες του Round 1 θα διεξαχθούν στην Θεσσαλονίκη (03-09/06) και η Εθνική Ομάδα θα αντιμετωπίσει κατά σειρά την Σερβία, την Πορτογαλία και το Καζακστάν στο γήπεδο της Τούμπας.

Δείτε ΕΔΩ το αναλυτικό πρόγραμμα αγώνων του 6ου ομίλου.

