· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Ανανέωσε με το «τριφύλλι» η Σελέν Ερντέμ

Στον πάγκο του Παναθηναϊκού θα παραμείνει η Σελέν Ερντέμ, καθώς ανανέωσε το συμβόλαιό της μέχρι το 2027.

Παναθηναϊκός: Ανανέωσε με το «τριφύλλι» η Σελέν Ερντέμ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Σελέν Ερντέμ θα συνεχίσει να κάθεται στον πάγκο του Παναθηναϊκού μέχρι το 2027. Υπενθυμίζεται ότι οι «πράσινες» την φετινή σεζόν έφτασαν μέχρι τα προημιτελικά του Eurocup.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

Η προπονήτρια της γυναικείας ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού Σελέν Ερντέμ καταστρώνει τα σχέδια της για τη νέα χρονιά.

Η κόουτς του «τριφυλλιού» προετοιμάζεται για τη νέα σεζόν και οραματίζεται μια ακόμα αξιομνημόνευτη αγωνιστική περίοδο, έπειτα από την περσινή συμμετοχή στα προημιτελικά του Eurocup.

Σε δήλωση της η Σελέν Ερντέμ ανέφερε:

«Είμαι στο σπίτι μου και θα είμαι πάντα περήφανη που εκπροσωπώ αυτόν τον σπουδαίο Σύλλογο και φοράω αυτά τα χρώματα.

Από τη διοίκηση και το προπονητικό επιτελείο μέχρι τους παίκτες και τους απίστευτους οπαδούς μας, είμαστε ενωμένοι και ενωμένες με έναν στόχο: να πετύχουμε ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στη νέα σεζόν. Ανυπομονώ να παλέψουμε μαζί για νέες νίκες.

Με το ίδιο πάθος, την ίδια πίστη πάντα μπροστά, πάντα με στόχο την κορυφή».

COMMENTS
LATEST NEWS
16:29 ΣΠΟΡ

Αλλάζει μέρα και έδρα ο τέταρτος τελικός της Handball Premier ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό

16:04 ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Ανανέωσε με το «τριφύλλι» η Σελέν Ερντέμ

15:58 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Συμφώνησαν Σίτι και Άντερσον για πενταετές συμβόλαιο»

15:43 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χάρης Δούκας για Βοτανικό: «Τα χιλιάδες παιδιά του Παναθηναϊκού θα αποκτήσουν το σπίτι που αξίζουν»

15:40 SUPER LEAGUE

«Στόχος του Ποντένσε η παραμονή του στον Ολυμπιακό»

15:28 SUPER LEAGUE

Λεβαδειακός: Συνεχίζει στην Όσναμπρικ ο Άμπου Χάνα

15:26 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Πλήγμα με Φίζελ στην «Ένωση»

15:16 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Κ19: Φιλική νίκη με 2-0 επί της Κύπρου

15:06 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προπονητής της χρονιάς στην Premier League ο Μικέλ Αρτέτα!

14:54 SUPER LEAGUE

Νέες συζητήσεις Λιόν - Ολυμπιακού για Γιάρεμτσουκ

14:43 SUPER LEAGUE

Super League: Το «αγκάθι» με το Goal Line Technology

14:35 EUROLEAGUE

Εξάντλησε την… αυστηρότητα της η Euroleague: Πρόστιμο 8.000 ευρώ στον Ολυμπιακό, 6.000 στον Μπάντιο!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας