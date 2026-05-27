Παναθηναϊκός: Ανανέωσε με το «τριφύλλι» η Σελέν Ερντέμ

Η Σελέν Ερντέμ θα συνεχίσει να κάθεται στον πάγκο του Παναθηναϊκού μέχρι το 2027. Υπενθυμίζεται ότι οι «πράσινες» την φετινή σεζόν έφτασαν μέχρι τα προημιτελικά του Eurocup.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

Η προπονήτρια της γυναικείας ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού Σελέν Ερντέμ καταστρώνει τα σχέδια της για τη νέα χρονιά.

Η κόουτς του «τριφυλλιού» προετοιμάζεται για τη νέα σεζόν και οραματίζεται μια ακόμα αξιομνημόνευτη αγωνιστική περίοδο, έπειτα από την περσινή συμμετοχή στα προημιτελικά του Eurocup.

Σε δήλωση της η Σελέν Ερντέμ ανέφερε:

«Είμαι στο σπίτι μου και θα είμαι πάντα περήφανη που εκπροσωπώ αυτόν τον σπουδαίο Σύλλογο και φοράω αυτά τα χρώματα.

Από τη διοίκηση και το προπονητικό επιτελείο μέχρι τους παίκτες και τους απίστευτους οπαδούς μας, είμαστε ενωμένοι και ενωμένες με έναν στόχο: να πετύχουμε ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στη νέα σεζόν. Ανυπομονώ να παλέψουμε μαζί για νέες νίκες.

Με το ίδιο πάθος, την ίδια πίστη πάντα μπροστά, πάντα με στόχο την κορυφή».