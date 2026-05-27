Αλλάζει μέρα και έδρα ο τέταρτος τελικός της Handball Premier ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ ετοιμάζονται για τον τέταρτο τελικό της Handball Premier, με την ΟΧΕ να ανακοινώνει αλλαγή στην ημερομηνία και την έδρα της αναμέτρησης. Ο τέταρτος τελικός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 18:00, στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ, έδρα της ΑΕΚ.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται μία ανάσα από την κατάκτηση του τίτλου, καθώς στον τρίτο τελικό επικράτησαν 36-30 στο κλειστό της Ηλιούπολης, κάνοντας το 2-1 στη σειρά των playoffs.

Αρχικά, η αναμέτρηση είχε προγραμματιστεί για την Πέμπτη 28 Μαΐου στο κλειστό του Καματερού, ωστόσο τα δεδομένα άλλαξαν λόγω προγραμματισμού άλλων αγώνων και ζητημάτων διεξαγωγής. Η ολοκλήρωση της σειράς των τελικών της Α1 Γυναικών, όπου ο ΠΑΟΚ κατέκτησε τον τίτλο απέναντι στην ΑΕΚ με 3-1, απελευθέρωσε το πρόγραμμα της Παρασκευής.

Παράλληλα, την Πέμπτη υπήρχε προγραμματισμένη αναμέτρηση μπάσκετ του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ και οι αρμόδιοι δεν επιθυμούσαν χρονική σύμπτωση των αγώνων. Έτσι, αποφασίστηκε η μεταφορά του τέταρτου τελικού μία ημέρα αργότερα.

Η ΑΕΚ επιστρέφει πλέον στη φυσική της έδρα, έχοντας και τη στήριξη του κόσμου της, καθώς εξέτισε την ποινή των τριών αγωνιστικών κεκλεισμένων των θυρών που της είχε επιβληθεί.