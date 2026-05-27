Super League: Το καλωσόρισμα της Λίγκας σε Ηρακλή και Καλαμάτα

Στην εγγραφή του Ηρακλή και της Καλαμάτς στον συνεταιρισμό προχώρησε η Super League στο τελευταίο της συνέδριο το μεσημέρι της Τετάρτης (27/5), με τη Λίγκα να καλωσορίζει επίσημα τις δυο ομάδες στη μεγάλη κατηγορία.

“Η Super League καλωσορίζει και επίσημα, μετά την εγγραφή τους ως μέλη του συνεταιρισμού κατά τη διάρκεια του σημερινού Δ.Σ., την Π.Α.Ε. Ηρακλής και την Π.Α.Ε. Καλαμάτα” αναφέρει η ανάρτηση.