Παίκτης του μήνα στη Super League ο Ροντινέι
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για τον παίκτη του μήνα για τον Μάιο έκανε γνωστά η Super League, με τον Ροντινέι να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό.
Η Super League ανακοινώνει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων, του διαγωνισμού Stoiximan Player of the Month του Μαΐου:
1/ Ροντινέι 30,83%
2/ Λ. Γιόβιτς 28,63%
3/ Τ. Καντεβέρε 18,02%
4/ Λ. Τούπτα 16,82%
5/ Φ. Πεντρόζο 2,8%
6/ Φ. Μακέντα 1,9%
7/ Σ. Τσούμπερ 1%