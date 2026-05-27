· Ολυμπιακός

Παίκτης του μήνα στη Super League ο Ροντινέι

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για τον παίκτη του μήνα για τον Μάιο έκανε γνωστά η Super League, με τον Ροντινέι να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό.

Η ανακοίνωση της Super League:

Η Super League ανακοινώνει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων, του διαγωνισμού Stoiximan Player of the Month του Μαΐου:

1/ Ροντινέι 30,83%

2/ Λ. Γιόβιτς 28,63%

3/ Τ. Καντεβέρε 18,02%

4/ Λ. Τούπτα 16,82%

5/ Φ. Πεντρόζο 2,8%

6/ Φ. Μακέντα 1,9%

7/ Σ. Τσούμπερ 1%

