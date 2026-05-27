Βιολογικός καθαρισμός στο T-Center
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR πήρε και πάλι στα χέρια της το Telekom Center Athens και από τις πρώτες της κινήσεις ήταν να προβεί άμεσα σε βιολογικό καθαρισμό του γηπέδου προκειμένου οι φίλαθλοι της ομάδας να βρουν το γήπεδο ακριβώς στην κατάσταση που το άφησαν.
Στα χέρια της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έχει περάσει και πάλι το Telekom Center Athens μετά το τέλος του Final-4 της Euroleague.
Οι «πράσινοι» επέστρεψαν στο «σπίτι» τους, οι προπονήσεις συνεχίστηκαν κανονικά και μετά το τέλος της σημερινής προπόνησης, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε στον βιολογικό καθαρισμό του γηπέδου.
Κάτι που είχε προγραμματιστεί από την πρώτη στιγμή και βρισκόταν στην κορυφή των προτεραιοτήτων των «πράσινων» με την επιστροφή τους στο T-Center, με τη διοίκηση της ομάδας να θέλει να δώσει και πάλι στον κόσμο του Παναθηναϊκού το γήπεδο όπως ακριβώς το άφησε.
Η κίνηση αυτή αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία των «πράσινων», απέναντι στον κόσμο, έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα υγιεινής, η φιλοξενίας προς τους φίλους του Παναθηναϊκού.
Με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR να αναφέρει: "Ολοκληρώθηκε η διαδικασία απολύμανσης και βιολογικού καθαρισμού στους χώρους και τις κερκίδες του T-Center ώστε να είναι έτοιμες να υποδεχθούν ξανά τους φίλους του Παναθηναϊκού AKTOR".