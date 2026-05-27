Επίσημo: Τέλος από τη Μπαρτσελόνα ο Πασκουάλ

Παρελθόν αποτελεί από τον πάγκο της Μπαρτσελόνα ο Τσάβι Πασκουάλ, με τους «Μπλαουγκράνα» να ανακοινώνουν τη λύση της συνεργασίας με τον 53χρονο τεχνικό.

Χωριστούς δρόμους θα ακολουθήσουν Μπαρτσελόνα και Τσάβι Πασκουάλ, με τον ισπανό κόουτς να αποχωρεί στο τέλος της σεζόν, ολοκληρώνοντας τη δεύτερη του θητεία στον πάγκο των Καταλανών.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Πασκουάλ αναμένεται να συνεχίσει στον πάγκο της Ντουμπάι, ενώ θα ακολουθήσει επίσημη συνέντευξη Τύπου το πρωί της Πέμπτης (28/5).

Η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα:

«Η Μπαρτσελόνα ανακοινώνει ότι ο προπονητής Τσάβι Πασκουάλ ενημέρωσε τον σύλλογο ότι θα θέσει σε ισχύ, στο τέλος της τρέχουσας σεζόν, τη ρήτρα αποχώρησης που υπήρχε στο συμβόλαιό του με τον σύλλογο μέχρι το 2028.

Με αυτόν τον τρόπο, ο προπονητής θα ολοκληρώσει τη δεύτερη θητεία του ως προπονητής μπάσκετ της Μπάρτσα, η οποία ξεκίνησε στις 17 Νοεμβρίου 2025, όταν η ομάδα βρισκόταν σε μια περίπλοκη κατάσταση σε αθλητικό επίπεδο. Η Μπαρτσελόνα τον ευχαριστεί για τη δουλειά που έκανε κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών και του εύχεται καλή τύχη στο μέλλον.

Όλες οι πλευρές επικεντρώνονται πλέον στον κοινό στόχο να τελειώσει η σεζόν με τον τίτλο της ACB League.

Ο σύλλογος θα καλέσει σύντομα τα μέσα ενημέρωσης σε συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσει ο Τσάβι Πασκουάλ αύριο, Πέμπτη στις 11:30 π.μ»

