Roland Garros: Το πρόγραμμα της Πέμπτης με Τσιτσιπά και Σάκκαρη

Η δράση στο Grand Slam του Παρισιού συνεχίζεται, με το πρόγραμμα της Πέμπτης (28/5) να περιλαμβάνει Στέφανο Τσιτσιπά και Μαρία Σάκκαρη.

Από τη μια η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια θα τεθεί αντιμέτωπη με την Αμερικανίδα Κλερ Λου, με τον αγώνα τους να διεξάγεται στο Court 7 περίπου στις 16.30-17.00.

Θα προηγηθούν τα παιχνίδια Κομπόλι-Γου (12.00) και Σνάιντερ-Κέσλερ.

Όποια παίκτρια περάσει στον τρίτο γύρο, θα συναντήσει τη νικήτρια του ζευγαριού Κβαλίνσκα-Μέρτενς.

Ο Στέφανος, από την πλευρά του, θα αναμετρηθεί με τον Ματέο Αρνάλντι το απόγευμα στο Court 14.

Στον τρίτο γύρο πιθανός αντίπαλος φαντάζει ο Μπεν Σέλτον, που θα μονομαχήσει αύριο με τον Ραφαέλ Κολινιόν.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Court Philippe-Chatrier

13:00

Γιάνικ Σίνερ - Χουάν Μανουέλ Σερούντολο

Αν Λι - Ντιάν Παρί

Αρίνα Σαμπαλένκα - Έλσα Ζακμό

Όχι πριν από τις 21:15

Αρτούρ Ριντερκνές - Ματέο Μπερετίνι

Court Suzanne-Lenglen

12:00

Αδόλφο Ντάνιελ Βαγιέχο - Μοΐς Κουαμέ

Τζούλια Γκράμπερ - Αμάντα Ανισιμόβα

Κόκο Γκοφ - Μαγιάρ Σερίφ

Ραφαέλ Κολινιόν - Μπεν Σέλτον

Court Simonne-Mathieu

12:00

Ντόνα Βέκιτς - Ναόμι Οσάκα

Φρανσίσκο Σερούντολο - Ούγκο Γκαστόν

Όχι πριν από τις 17:00

Φίλιξ Οζέρ-Αλιασίμ - Ρόμαν Αντρές Μπουρουτσάγα

Βικτόρια Εμπόκο - Κατερίνα Σινιάκοβα

Court 14

12:00

Ίβα Γιόβιτς - Έμα Ναβάρο

Χούμπερτ Χούρκατς - Φράνσις Τιάφοου

Αντόνια Ρούζιτς - Μάντισον Κις

Ματέο Αρνάλντι - Στέφανος Τσιτσιπάς

Court 7

12:00