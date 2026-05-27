Roland Garros: Το πρόγραμμα της Πέμπτης με Τσιτσιπά και Σάκκαρη
Μαρία Σάκκαρη και Στέφανος Τσιτσιπάς ρίχνονται αμφότεροι στη μάχη του δευτέρου γύρου του Roland Garros. Διαβάστε αναλυτικά το πρόγραμμα των Ελλήνων αθλητών.
Η δράση στο Grand Slam του Παρισιού συνεχίζεται, με το πρόγραμμα της Πέμπτης (28/5) να περιλαμβάνει Στέφανο Τσιτσιπά και Μαρία Σάκκαρη.
Από τη μια η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια θα τεθεί αντιμέτωπη με την Αμερικανίδα Κλερ Λου, με τον αγώνα τους να διεξάγεται στο Court 7 περίπου στις 16.30-17.00.
Θα προηγηθούν τα παιχνίδια Κομπόλι-Γου (12.00) και Σνάιντερ-Κέσλερ.
Όποια παίκτρια περάσει στον τρίτο γύρο, θα συναντήσει τη νικήτρια του ζευγαριού Κβαλίνσκα-Μέρτενς.
Ο Στέφανος, από την πλευρά του, θα αναμετρηθεί με τον Ματέο Αρνάλντι το απόγευμα στο Court 14.
Στον τρίτο γύρο πιθανός αντίπαλος φαντάζει ο Μπεν Σέλτον, που θα μονομαχήσει αύριο με τον Ραφαέλ Κολινιόν.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Court Philippe-Chatrier
13:00
- Γιάνικ Σίνερ - Χουάν Μανουέλ Σερούντολο
- Αν Λι - Ντιάν Παρί
- Αρίνα Σαμπαλένκα - Έλσα Ζακμό
Όχι πριν από τις 21:15
- Αρτούρ Ριντερκνές - Ματέο Μπερετίνι
Court Suzanne-Lenglen
12:00
- Αδόλφο Ντάνιελ Βαγιέχο - Μοΐς Κουαμέ
- Τζούλια Γκράμπερ - Αμάντα Ανισιμόβα
- Κόκο Γκοφ - Μαγιάρ Σερίφ
- Ραφαέλ Κολινιόν - Μπεν Σέλτον
Court Simonne-Mathieu
12:00
- Ντόνα Βέκιτς - Ναόμι Οσάκα
- Φρανσίσκο Σερούντολο - Ούγκο Γκαστόν
Όχι πριν από τις 17:00
- Φίλιξ Οζέρ-Αλιασίμ - Ρόμαν Αντρές Μπουρουτσάγα
- Βικτόρια Εμπόκο - Κατερίνα Σινιάκοβα
Court 14
12:00
- Ίβα Γιόβιτς - Έμα Ναβάρο
- Χούμπερτ Χούρκατς - Φράνσις Τιάφοου
- Αντόνια Ρούζιτς - Μάντισον Κις
- Ματέο Αρνάλντι - Στέφανος Τσιτσιπάς
Court 7
12:00
- Φλάβιο Κομπόλι - Γιμπίνγκ Γου
- Ντιάν Σνάιντερ - ΜακΚάρτνεϊ Κέσλερ
- Μαρία Σάκκαρη - Κλερ Λου
- Λούκα Βαν Άς - Μπράντον Νακασίμα