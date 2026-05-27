Roland Garros: Το πρόγραμμα της Πέμπτης με Τσιτσιπά και Σάκκαρη

Μαρία Σάκκαρη και Στέφανος Τσιτσιπάς ρίχνονται αμφότεροι στη μάχη του δευτέρου γύρου του Roland Garros. Διαβάστε αναλυτικά το πρόγραμμα των Ελλήνων αθλητών.

Η δράση στο Grand Slam του Παρισιού συνεχίζεται, με το πρόγραμμα της Πέμπτης (28/5) να περιλαμβάνει Στέφανο Τσιτσιπά και Μαρία Σάκκαρη.

Από τη μια η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια θα τεθεί αντιμέτωπη με την Αμερικανίδα Κλερ Λου, με τον αγώνα τους να διεξάγεται στο Court 7 περίπου στις 16.30-17.00.

Θα προηγηθούν τα παιχνίδια Κομπόλι-Γου (12.00) και Σνάιντερ-Κέσλερ.

Όποια παίκτρια περάσει στον τρίτο γύρο, θα συναντήσει τη νικήτρια του ζευγαριού Κβαλίνσκα-Μέρτενς.

Ο Στέφανος, από την πλευρά του, θα αναμετρηθεί με τον Ματέο Αρνάλντι το απόγευμα στο Court 14.

Στον τρίτο γύρο πιθανός αντίπαλος φαντάζει ο Μπεν Σέλτον, που θα μονομαχήσει αύριο με τον Ραφαέλ Κολινιόν.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Court Philippe-Chatrier

13:00

  • Γιάνικ Σίνερ - Χουάν Μανουέλ Σερούντολο
  • Αν Λι - Ντιάν Παρί
  • Αρίνα Σαμπαλένκα - Έλσα Ζακμό

Όχι πριν από τις 21:15

  • Αρτούρ Ριντερκνές - Ματέο Μπερετίνι

Court Suzanne-Lenglen

12:00

  • Αδόλφο Ντάνιελ Βαγιέχο - Μοΐς Κουαμέ
  • Τζούλια Γκράμπερ - Αμάντα Ανισιμόβα
  • Κόκο Γκοφ - Μαγιάρ Σερίφ
  • Ραφαέλ Κολινιόν - Μπεν Σέλτον

Court Simonne-Mathieu

12:00

  • Ντόνα Βέκιτς - Ναόμι Οσάκα
  • Φρανσίσκο Σερούντολο - Ούγκο Γκαστόν

Όχι πριν από τις 17:00

  • Φίλιξ Οζέρ-Αλιασίμ - Ρόμαν Αντρές Μπουρουτσάγα
  • Βικτόρια Εμπόκο - Κατερίνα Σινιάκοβα

Court 14

12:00

  • Ίβα Γιόβιτς - Έμα Ναβάρο
  • Χούμπερτ Χούρκατς - Φράνσις Τιάφοου
  • Αντόνια Ρούζιτς - Μάντισον Κις
  • Ματέο Αρνάλντι - Στέφανος Τσιτσιπάς

Court 7

12:00

  • Φλάβιο Κομπόλι - Γιμπίνγκ Γου
  • Ντιάν Σνάιντερ - ΜακΚάρτνεϊ Κέσλερ
  • Μαρία Σάκκαρη - Κλερ Λου
  • Λούκα Βαν Άς - Μπράντον Νακασίμα
