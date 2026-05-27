Δ. Γιαννακόπουλος προς Αγγελόπουλους: «Καζούρα στις νίκες, καταγγελίες στις ήττες, δεν πάνε μαζί»

Η φωτογραφία των ιδιοκτητών της ΚΑΕ Ολυμπιακός με το τρόπαιο της Euroleague σε τραπεζάκι, δεν έμεινε αναπάντητη από τον άνθρωπο που έκανε… μόδα τα τρόπαια στα τραπεζάκια. 

Για να κάνουν… καζούρα οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, αδερφοί Αγγελόπουλοι, έβγαλαν φωτογραφία με το τρόπαιο της Euroleague σε ένα τραπεζάκι. Αυτή δημοσιεύτηκε παντού. Ως γνωστόν, ο άνθρωπος που έκανε μόδα τα τρόπαια πάνω σε τραπεζάκι, είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού, δεν άφησε αναπάντητη την… καζούρα. Τόνισε πως τη δέχεται, αλλά ξεκαθάρισε πως δεν γίνεται καζούρα στις νίκες και καταγγελίες στις ήττες. Μάλιστα, έθεσε το ερώτημα αν το τραπεζάκι είναι πληρωμένο από την κρατική βοήθεια για την ενεργειακή αναβάθμιση του ΣΕΦ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου:

«Ανεξαρτήτως εάν για κάποιο λόγο η εικόνα βγάζει εμμονή και ανάγκη εκτόνωσης απέναντι μου, την υγιή καζούρα και την αποδέχομαι και την συγχαίρω όταν είναι έξυπνη.

Μακάρι να γινόταν σε κάθε περίπτωση και όχι μόνο στις νίκες σας… καζούρα στις νίκες και στις ήττες καταγγελίες δεν πάνε μαζί.

Θα σας έφερνα και τον Φρι να γίνει 100/100 η εικόνα αλλά μου είπε φοβάμαι να πάω… δεν έχω γάτα δικηγόρο.

Υ.Γ. Το τραπεζάκι σας είναι από την κρατική ενίσχυση για αναβάθμιση του ΣΕΦ η πληρωμένο ιδιωτικά;».

