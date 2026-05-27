«Συμφώνησαν Σίτι και Άντερσον για πενταετές συμβόλαιο»

Κλεισμένος από τη Μάντσεστερ Σίτι εμφανίζεται ο Έλιοτ Άντερσον, αφού διαρρέει πως οι ιθύνοντες των «πολιτών» έχουν συμφωνήσει με τη Νότιγχαμ στα 100 εκατ. ευρώ για τα δικαιώματα του και με τον ίδιο σε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας, όπως σχετικά αναφέρει η αγγλική εφημερίδα «Daily Mirror».

Ο 23χρονος Αγγλος διεθνής μέσος έχει εντυπωσιάσει φέτος με τις εμφανίσεις του και η Σίτι είχε ξεκινήσει νωρίς τις επαφές για να τον κάνει δικό της.

Ο Αντερσον δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2029 και θέλει να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του με τη διοίκηση της Νότιγχαμ να δίνει τα χέρια με τον αθλητικό διευθυντή της Σίτι, Ούγκο Βιάνα για να παραχωρήσει τον ποδοσφαιριστή.

Να σημειωθεί πως ο Αντερσον μεταγράφηκε από τη Νιούκαστλ στη Νότιγχαμ το καλοκαίρι του 2024. Με τη φανέλα των «Γκαριμπάλδι» έχει καταγράψει συνολικά 92 συμμετοχές με απολογισμό έξι γκολ και 11 ασίστ.