· Λεβαδειακός

Λεβαδειακός: Συνεχίζει στην Όσναμπρικ ο Άμπου Χάνα

Μετά τον Ένις Τσοκάι, ένας ακόμα παίκτης του Λεβαδειακού θα συνεχίσει στη Γερμανία, με τον Άμπυ Χάνα να υπογράφει ως ελεύθερος στην Όσναμπρικ.

Λεβαδειακός: Συνεχίζει στην Όσναμπρικ ο Άμπου Χάνα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη Γερμανική Όσναμπρικ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ζοέλ Άμπου Χάνα που φέτος αγωνίστηκε με τη φανέλα του Λεβαδειακού στην πολύ καλή πορεία που έκαναν οι Βοιωτοί στο πρωτάθλημα της Super League.

Η Όσναμπρικ εξασφάλισε την άνοδό της στη 2η κατηγορία της Γερμανίας, με τον Χάνα να αποτελεί μια από τις επιλογές για την ενίσχυση του κέντρου της άμυνας.

Σε 16 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις ο Χάνα είχε απολογισμό 1.044' αγωνιστικά λεπτά.

https://www.instagram.com/p/DYzrlSmoy3t/
COMMENTS
LATEST NEWS
16:29 ΣΠΟΡ

Αλλάζει μέρα και έδρα ο τέταρτος τελικός της Handball Premier ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό

16:04 ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Ανανέωσε με το «τριφύλλι» η Σελέν Ερντέμ

15:58 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Συμφώνησαν Σίτι και Άντερσον για πενταετές συμβόλαιο»

15:43 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χάρης Δούκας για Βοτανικό: «Τα χιλιάδες παιδιά του Παναθηναϊκού θα αποκτήσουν το σπίτι που αξίζουν»

15:40 SUPER LEAGUE

«Στόχος του Ποντένσε η παραμονή του στον Ολυμπιακό»

15:28 SUPER LEAGUE

Λεβαδειακός: Συνεχίζει στην Όσναμπρικ ο Άμπου Χάνα

15:26 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Πλήγμα με Φίζελ στην «Ένωση»

15:16 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Κ19: Φιλική νίκη με 2-0 επί της Κύπρου

15:06 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προπονητής της χρονιάς στην Premier League ο Μικέλ Αρτέτα!

14:54 SUPER LEAGUE

Νέες συζητήσεις Λιόν - Ολυμπιακού για Γιάρεμτσουκ

14:43 SUPER LEAGUE

Super League: Το «αγκάθι» με το Goal Line Technology

14:35 EUROLEAGUE

Εξάντλησε την… αυστηρότητα της η Euroleague: Πρόστιμο 8.000 ευρώ στον Ολυμπιακό, 6.000 στον Μπάντιο!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας