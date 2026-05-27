Λεβαδειακός: Συνεχίζει στην Όσναμπρικ ο Άμπου Χάνα

Στη Γερμανική Όσναμπρικ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ζοέλ Άμπου Χάνα που φέτος αγωνίστηκε με τη φανέλα του Λεβαδειακού στην πολύ καλή πορεία που έκαναν οι Βοιωτοί στο πρωτάθλημα της Super League.

Η Όσναμπρικ εξασφάλισε την άνοδό της στη 2η κατηγορία της Γερμανίας, με τον Χάνα να αποτελεί μια από τις επιλογές για την ενίσχυση του κέντρου της άμυνας.

Σε 16 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις ο Χάνα είχε απολογισμό 1.044' αγωνιστικά λεπτά.