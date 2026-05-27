Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Πλήγμα με Φίζελ στην «Ένωση»
Ο Ντράγκαν Σάκοτα δεν θα έχει στη διάθεση του τον ΚιΣόν Φίζελ, ενόψει του πρώτου αγώνα, Ολυμπιακός – ΑΕΚ, για τα ημιτελικά της Greek Basketball League.
Η ΑΕΚ προετοιμάζεται για τον πρώτο αγώνα με τον Ολυμπιακό, την Πέμπτη (28/05) στο ΣΕΦ.
Ο Σάκοτα δεν μπορεί να υπολογίζει στον Φίζελ, ο οποίος τραυματίστηκε στον αγώνα με τον Άρη. Ο Αμερικανός ψηλός υποβλήθηκε σε μαγνητική, η οποία έδειξε ότι υπέστη κάκωση δεξιού γόνατος.
Ο Φίζελ τέθηκε εκτός προπονήσεων κι ως εκ τούτου δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του έμπειρου τεχνικού.
Η ενημέρωση της ΚΑΕ ΑΕΚ
«Πλήγμα για τη «Βασίλισσα» πριν από τους ημιτελικούς της Stoiximan GBL με Ολυμπιακό.
Ο ΚιΣόν Φίζελ (τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με Άρη Betsson) υπεβλήθη σε μαγνητική τομογραφία στο Metropolitan General όπου και διαπιστώθηκε, ότι υπέστη κάκωση δεξιού γόνατος. Ως εκ τούτου, τέθηκε εκτός προπονήσεων.
O Aμερικανός σέντερ υποβάλλεται σε θεραπευτική αγωγή».