Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Πλήγμα με Φίζελ στην «Ένωση»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα δεν θα έχει στη διάθεση του τον ΚιΣόν Φίζελ, ενόψει του πρώτου αγώνα, Ολυμπιακός – ΑΕΚ, για τα ημιτελικά της Greek Basketball League.

Βαγγέλης Πάτας

Η ΑΕΚ προετοιμάζεται για τον πρώτο αγώνα με τον Ολυμπιακό, την Πέμπτη (28/05) στο ΣΕΦ.

Ο Σάκοτα δεν μπορεί να υπολογίζει στον Φίζελ, ο οποίος τραυματίστηκε στον αγώνα με τον Άρη. Ο Αμερικανός ψηλός υποβλήθηκε σε μαγνητική, η οποία έδειξε ότι υπέστη κάκωση δεξιού γόνατος.

Ο Φίζελ τέθηκε εκτός προπονήσεων κι ως εκ τούτου δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του έμπειρου τεχνικού.

Η ενημέρωση της ΚΑΕ ΑΕΚ

«Πλήγμα για τη «Βασίλισσα» πριν από τους ημιτελικούς της Stoiximan GBL με Ολυμπιακό.

Ο ΚιΣόν Φίζελ (τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με Άρη Betsson) υπεβλήθη σε μαγνητική τομογραφία στο Metropolitan General όπου και διαπιστώθηκε, ότι υπέστη κάκωση δεξιού γόνατος. Ως εκ τούτου, τέθηκε εκτός προπονήσεων.

O Aμερικανός σέντερ υποβάλλεται σε θεραπευτική αγωγή».

