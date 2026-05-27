ΑΕΚ: Κυκλοφορούν την Πέμπτη τα εισιτήρια διαρκείας της σεζόν 2026-27

Στη διάθεση των φιλάθλων της ΑΕΚ τίθονται την Πέμπτη (28/5) τα εισιτήρια διαρκείας της επόμενης σεζόν, με τις τιμές να κυμαίνονται στις ίδιες με τη φετινή χρονιά.

Βαγγέλης Πάτας

Κυκλοφορούν την Πέμπτη (28/5) τα εισιτήρια διαρκείας της ΑΕΚ για τη νέα σεζόν.

Η «Ένωση» θα ακολουθήσει την ίδια τακτική με προηγούμενες σεζόν με τις τιμές για Πρωτάθλημα και Κύπελλο να κυκλοφορούν στις ίδιες ακριβώς με αυτές της περιόδου 2025-2026., ενώ όσοι προμηθευτούν εισιτήριο διαρκείας θα έχουν προτεραιότητα για να αγοράσουν τη θέση τους στα ευρωπαϊκά παιχνίδια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ για τα εισιτήρια διαρκείας:

«Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της σεζόν 2026-2027 αρχίζει αύριο Πέμπτη (28/5) στις 16.00!

Η ΠΑΕ ΑΕΚ παρέχει ολοκληρωμένη πώληση των εισιτηρίων διαρκείας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία, ουρές και ταλαιπωρία! Μάλιστα, στους κατόχους της σεζόν που ολοκληρώθηκε έχει αρχίσει ήδη η αποστολή e-mail με αναλυτικές οδηγίες και link για την ανανέωση του διαρκείας τους.

Θα μπορείτε να αποκτήσετε το εισιτήριό σας σε ψηφιακή μορφή άμεσα και να το «κατεβάσετε» στο Gov.gr Wallet σας, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για τη διαδικασία εισόδου στα γήπεδα.

Τα εισιτήρια διαρκείας για το Πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδας κυκλοφορούν στις ίδιες ακριβώς τιμές με αυτές της περιόδου 2025-2026.

Οι φίλαθλοι που θα προμηθευτούν εισιτήριο διαρκείας, θα έχουν προτεραιότητα για να αγοράσουν τη θέση τους σε κάθε ευρωπαϊκό ματς.

Σε πρώτη φάση δικαίωμα αγοράς θα έχουν οι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας της σεζόν 2025-2026, οι οποίοι θα μπορούν να ανανεώσουν τη θέση τους στην Allwyn Arena. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ελεύθερη πώληση όλων των διαθέσιμων θέσεων.

Με την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τις λεπτομέρειες που ενδιαφέρουν όλους όσοι θέλουν να ανανεώσουν το εισιτήριό τους ή να γίνουν από φέτος κάτοχοι διαρκείας της ΑΕΚ!»

