ΠΑΟΚ: Αμφίβολος ο Τόμας Ντίμσα για το Game 1 κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τον Παναθηναϊκό AKTOR στο «Telekom Center» για το Game 1 των ημιτελικών της GBL.

Αγωνία επικρατεί στο στρατόπεδο του «Δικεφάλλου του Βορρά» με την παρουσία του Τόμας Ντίμσα για το παιχνίδι κόντρα στο «τριφύλλι» να κρίνεται αμφίβολη.

Σε δηλώσεις του πριν το παιχνίδι, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Παντελής Μπούτσκος αναφέρθηκε στο επερχόμενο παιχνίδι καθώς και στην αγωνιστική απραξία των ασπρόμαυρων.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Παντελή Μπούτσκου:

«Έπειτα από ένα θεαματικά μεγάλο διάστημα χωρίς αγωνιστικές υποχρεώσεις ξεκινάμε τη σειρά των ημιτελικών της Stoiximan GBL. Είναι πολύ σημαντικό να εμφανιστούμε με υψηλό κίνητρο και πνευματικά έτοιμoι για να αντιμετωπίσουμε μία πολύ καλή εκδοχή του Παναθηναϊκού, καθώς πλέον έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον του στο ελληνικό πρωτάθλημα»