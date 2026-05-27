Δεν προχωρά σε αναδιάρθωση η Super League - Κανονικά με 14 ομάδες το νέο πρωτάθλημα

Με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο της Super League γνωστοποίησε πως δεν θα προχωρήσει η προτινόμενη αναδιάρθωση, με το επόμενο πρωτάθλημα να διεξάγεται κανονικά με 14 ομάδες.

Δεν προχωρά τελικά το θέμα της αναδιάρθρωσης της Super League, με τη σχετική πρόταση των ομάδων να τίθεται σε ψηφοφορία στη συνεδρίαση των μελών της Λίγκας το μεσημέρι της Τετάρτηγς (27/5).

Στη διαδικασία καταγράφηκε απόλυτη ισορροπία, με επτά ομάδες να ψηφίζουν υπέρ και επτά κατά, ενώ υπήρξε και μία λευκή ψήφος.

Υπενθυμίζεται ότι στη διαδικασία συμμετείχαν οι 14 ομάδες της πρώτης κατηγορίας μαζί με την ΕΠΟ, η οποία τάχθηκε υπέρ της αναδιάρθρωσης.

Παρά τη στάση της Ομοσπονδίας, η πρόταση δεν συγκέντρωσε την προαπαιτούμενη πλειοψηφία, με αποτέλεσμα να μην εγκρίνεται.

Κάπως έτσι το πρωτάθλημα της σεζόν 2026-27 θα διεξαχθεί με 14 ομάδες.

