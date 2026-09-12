· Άρσεναλ

Premier League: Δυσκολεύτηκε κόντρα στη Σαουθάμπτον, αλλά συνεχίζει ακάθεκτη η Άρσεναλ

Η ομάδα του  Χρήστου Τζόλη συνεχίζει χωρίς απώλειες την πορεία της στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Premier League: Δυσκολεύτηκε κόντρα στη Σαουθάμπτον, αλλά συνεχίζει ακάθεκτη η Άρσεναλ
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Συνεχίζει χωρίς απώλειες η Άρσεναλ του βασικού Χρήστου Τζόλη στην Premier League, καθώς πέρασε με 2-0 από την έδρα της Σάντερλαντ και έφτασε τις τέσσερις νίκες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα χρειάστηκε να περιμένει μέχρι το δεύτερο ημίχρονο για να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Μπρούνο Γκιμαράες ήταν εκείνος που στο 56ο λεπτό έδωσε προβάδισμα στους «κανονιέρηδες», βάζοντας τις βάσεις για το τέταρτο διαδοχικό τρίποντο.

Η Σάντερλαντ προσπάθησε να αντιδράσει, όμως δεν κατάφερε να βρει απάντηση. Στις καθυστερήσεις ο Μπουκάγιο Σάκα έβαλε το κερασάκι στην τούρτα, διαμορφώνοντας το τελικό 0-2 και κλειδώνοντας τη νίκη της Άρσεναλ.

Με αυτό το αποτέλεσμα οι Λονδρέζοι ανέβηκαν προσωρινά μόνοι στην κορυφή της βαθμολογίας. Η θέση τους στο ρετιρέ, πάντως, μπορεί να αλλάξει μετά το μεγάλο ντέρμπι του Μάντσεστερ, όπου η Σίτι αντιμετωπίζει την Κυριακή τη Γιουνάιτεντ και χρειάζεται τη νίκη για να παραμείνει στην πρώτη θέση.

Τα αποτελέσματα

  • Άστον Βίλα-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2
  • Μπόρνμουθ-Μπρέντφορντ 2-2
  • Τσέλσι-Χαλ 2-2
  • Κρίσταλ Πάλας-Ίπσουιτς 2-3
  • Λίβερπουλ-Φούλαμ 0-0
  • Τότεναμ-Έβερτον 0-0
  • Σάντερλαντ-Άρσεναλ 0-2
  • Κόβεντρι-Μπράιτον 13/09
  • Μάντσεστερ Γ.-Μάντσεστερ Σίτι 13/09
  • Λιντς-Νιούκαστλ 14/09

Η βαθμολογία

  1. Άρσεναλ 12
  2. Μάντσεστερ Σίτι 9 -3αγ.
  3. Χαλ 8
  4. Τσέλσι 7
  5. Μπρέντφορντ 6
  6. Λίβερπουλ 6
  7. Έβερτον 6
  8. Ίπσουιτς 6
  9. Νιούκαστλ 5 -3αγ.
  10. Λιντς 5 -3αγ.
  11. Νότιγχαμ Φόρεστ 5
  12. Μπράιτον 4 -3αγ.
  13. Μάντσεστερ Γ. 4 -3αγ.
  14. Σάντερλαντ 4
  15. Μπόρνμουθ 3
  16. Κρίσταλ Πάλας 3
  17. Τότεναμ 2
  18. Φούλαμ 1
  19. Άστον Βίλα 1
  20. Κόβεντρι 0 -3αγ.
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