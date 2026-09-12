Premier League: Δυσκολεύτηκε κόντρα στη Σαουθάμπτον, αλλά συνεχίζει ακάθεκτη η Άρσεναλ

Συνεχίζει χωρίς απώλειες η Άρσεναλ του βασικού Χρήστου Τζόλη στην Premier League, καθώς πέρασε με 2-0 από την έδρα της Σάντερλαντ και έφτασε τις τέσσερις νίκες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα χρειάστηκε να περιμένει μέχρι το δεύτερο ημίχρονο για να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Μπρούνο Γκιμαράες ήταν εκείνος που στο 56ο λεπτό έδωσε προβάδισμα στους «κανονιέρηδες», βάζοντας τις βάσεις για το τέταρτο διαδοχικό τρίποντο.

Η Σάντερλαντ προσπάθησε να αντιδράσει, όμως δεν κατάφερε να βρει απάντηση. Στις καθυστερήσεις ο Μπουκάγιο Σάκα έβαλε το κερασάκι στην τούρτα, διαμορφώνοντας το τελικό 0-2 και κλειδώνοντας τη νίκη της Άρσεναλ.

Με αυτό το αποτέλεσμα οι Λονδρέζοι ανέβηκαν προσωρινά μόνοι στην κορυφή της βαθμολογίας. Η θέση τους στο ρετιρέ, πάντως, μπορεί να αλλάξει μετά το μεγάλο ντέρμπι του Μάντσεστερ, όπου η Σίτι αντιμετωπίζει την Κυριακή τη Γιουνάιτεντ και χρειάζεται τη νίκη για να παραμείνει στην πρώτη θέση.

Τα αποτελέσματα

Άστον Βίλα-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2

Μπόρνμουθ-Μπρέντφορντ 2-2

Τσέλσι-Χαλ 2-2

Κρίσταλ Πάλας-Ίπσουιτς 2-3

Λίβερπουλ-Φούλαμ 0-0

Τότεναμ-Έβερτον 0-0

Σάντερλαντ-Άρσεναλ 0-2

Κόβεντρι-Μπράιτον 13/09

Μάντσεστερ Γ.-Μάντσεστερ Σίτι 13/09

Λιντς-Νιούκαστλ 14/09

Η βαθμολογία