Premier League: Δυσκολεύτηκε κόντρα στη Σαουθάμπτον, αλλά συνεχίζει ακάθεκτη η Άρσεναλ
Η ομάδα του Χρήστου Τζόλη συνεχίζει χωρίς απώλειες την πορεία της στο αγγλικό πρωτάθλημα.
Συνεχίζει χωρίς απώλειες η Άρσεναλ του βασικού Χρήστου Τζόλη στην Premier League, καθώς πέρασε με 2-0 από την έδρα της Σάντερλαντ και έφτασε τις τέσσερις νίκες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος.
Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα χρειάστηκε να περιμένει μέχρι το δεύτερο ημίχρονο για να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Μπρούνο Γκιμαράες ήταν εκείνος που στο 56ο λεπτό έδωσε προβάδισμα στους «κανονιέρηδες», βάζοντας τις βάσεις για το τέταρτο διαδοχικό τρίποντο.
Η Σάντερλαντ προσπάθησε να αντιδράσει, όμως δεν κατάφερε να βρει απάντηση. Στις καθυστερήσεις ο Μπουκάγιο Σάκα έβαλε το κερασάκι στην τούρτα, διαμορφώνοντας το τελικό 0-2 και κλειδώνοντας τη νίκη της Άρσεναλ.
Με αυτό το αποτέλεσμα οι Λονδρέζοι ανέβηκαν προσωρινά μόνοι στην κορυφή της βαθμολογίας. Η θέση τους στο ρετιρέ, πάντως, μπορεί να αλλάξει μετά το μεγάλο ντέρμπι του Μάντσεστερ, όπου η Σίτι αντιμετωπίζει την Κυριακή τη Γιουνάιτεντ και χρειάζεται τη νίκη για να παραμείνει στην πρώτη θέση.
Τα αποτελέσματα
- Άστον Βίλα-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2
- Μπόρνμουθ-Μπρέντφορντ 2-2
- Τσέλσι-Χαλ 2-2
- Κρίσταλ Πάλας-Ίπσουιτς 2-3
- Λίβερπουλ-Φούλαμ 0-0
- Τότεναμ-Έβερτον 0-0
- Σάντερλαντ-Άρσεναλ 0-2
- Κόβεντρι-Μπράιτον 13/09
- Μάντσεστερ Γ.-Μάντσεστερ Σίτι 13/09
- Λιντς-Νιούκαστλ 14/09
Η βαθμολογία
- Άρσεναλ 12
- Μάντσεστερ Σίτι 9 -3αγ.
- Χαλ 8
- Τσέλσι 7
- Μπρέντφορντ 6
- Λίβερπουλ 6
- Έβερτον 6
- Ίπσουιτς 6
- Νιούκαστλ 5 -3αγ.
- Λιντς 5 -3αγ.
- Νότιγχαμ Φόρεστ 5
- Μπράιτον 4 -3αγ.
- Μάντσεστερ Γ. 4 -3αγ.
- Σάντερλαντ 4
- Μπόρνμουθ 3
- Κρίσταλ Πάλας 3
- Τότεναμ 2
- Φούλαμ 1
- Άστον Βίλα 1
- Κόβεντρι 0 -3αγ.