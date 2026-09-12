· Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Νικ Σμιθ Τζούνιορ αφήνει το NBA και υπογράφει στη Ρεάλ Μαδρίτης

Η Ρεάλ Μαδρίτης συμφώνησε με τον Νικ Σμιθ Τζούνιορ, όπως αναφέρει ο Τσέμα Ντε Λούκας, προσθέτοντας στην περιφέρειά της έναν νεαρό γκαρντ με σημαντικές παραστάσεις από το NBA.

Ο Νικ Σμιθ Τζούνιορ αφήνει το NBA και υπογράφει στη Ρεάλ Μαδρίτης
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Η Ρεάλ ήρθε σε συμφωνία με τον Νικ Σμιθ Τζούνιορ, ο οποίος αφήνει το NBA και μετακομίζει στη Μαδρίτη, προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στην EuroLeague, σύμφωνα με τον Τσέμα Ντε Λούκας.

Ο 22χρονος γκαρντ αγωνίστηκε για έναν χρόνο στο Άρκανσας, όπου ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του και κατάφερε να επιλεγεί στο Νο. 27 του NBA Draft του 2023 από τους Σάρλοτ Χόρνετς. Στα δύο χρόνια του στη Σάρλοτ είχε κατά μέσο όρο 9,9 πόντους σε περίπου 22 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

Ο Σμιθ Τζούνιορ διαθέτει σημαντική έφεση στο σκοράρισμα και θεωρείται καλός σουτέρ, έχοντας την αυτοπεποίθηση να εκτελεί από την περιφέρεια. Με τους Χόρνετς επιχειρούσε κατά μέσο όρο περίπου πέντε τρίποντα ανά παιχνίδι.

Την περασμένη σεζόν βρέθηκε στους Λος Άντζελες Λέικερς, έχοντας την ευκαιρία να αγωνιστεί στο πλευρό του Λούκα Ντόντσιτς. Συνολικά κατέγραψε 30 συμμετοχές, με μέσο όρο 6,2 πόντους.

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