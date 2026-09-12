Άνετη νίκη για τον ΠΑΟΚ κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο

Ασταμάτητος συνεχίζει ο ΠΑΟΚ στην προετοιμασία του, καθώς επικράτησε της Αρμάνι Μιλάνο με 86-77 στη Μπιέλα και διατήρησε το απόλυτο των νικών στα φιλικά παιχνίδια του. Ο «Δικέφαλος» μετρά πλέον έξι επιτυχίες σε ισάριθμες αναμετρήσεις, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο ενόψει της νέας σεζόν.

Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι είχε τον έλεγχο από τα πρώτα λεπτά και πήγε στα αποδυτήρια έχοντας δημιουργήσει σημαντικό προβάδισμα. Το 24-28 της πρώτης περιόδου έγινε 43-52 στο ημίχρονο, με τον ΠΑΟΚ να παρουσιάζει ιδιαίτερα αποτελεσματική εικόνα στην άμυνα.

Στο δεύτερο μέρος οι «ασπρόμαυροι» ανέβασαν ακόμη περισσότερο την ένταση και ξέφυγαν μέχρι και 20 πόντους, φτάνοντας στο 60-80 στις αρχές της τέταρτης περιόδου. Ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ έδωσε σημαντικές λύσεις από την περιφέρεια, συμβάλλοντας στην προσπάθεια του ΠΑΟΚ να κρατήσει την Αρμάνι μακριά.

Οι Ιταλοί επιχείρησαν να επιστρέψουν στο ματς και μείωσαν στους εννέα, στο 75-84, όμως ο Τσεντί Όσμαν και ο Χάτζινς είχαν τις απαραίτητες απαντήσεις στα κρίσιμα σημεία, οδηγώντας την ομάδα τους στη νίκη.

Ο Όσμαν ήταν ο πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ με 19 πόντους, ενώ ακολούθησαν οι Μήτρου-Λονγκ και Χάτζινς με 15 και ο Αλεξάντερ με 12 πόντους.

Επόμενη δοκιμασία για τον ΠΑΟΚ είναι το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», εκεί όπου θα τεθεί αντιμέτωπος με την Παρτίζαν.

Τα δεκάλεπτα: 24-28, 43-52, 58-70, 77-89.

Αρμάνι Μιλάνο: Μπαρνέλ 1, Κόουλ 8, Ράιτ 13, Τονούτ 3, Τόμπσον 2, Φλακαντόρι 15, Μάθιους 3, Πίτερς 3, Μπούκερ 8, Μπολμάρο 6, Γκουντούριτς 12, Ρίτσι 3.

ΠΑΟΚ: Μήτρου-Λονγκ 16, Όσμαν 19, Αλεξάντερ 12, Χουγκάζ, Ομορούγι 7, Χάτζινς 12, Φόστερ 5, Περσίδης 5, Μουρ 3, Καλάθης 7, Μπαζίνας 3.