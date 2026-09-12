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Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Έσωσε τον βαθμό κόντρα στη Λάτσιο η Μίλαν

Οι «ροσονέρι» βρέθηκαν να χάνουν με δύο γκολ από τους Ρωμαίους, αλλά κατάφεραν να ανατρέψουν την κατάσταση.

Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Έσωσε τον βαθμό κόντρα στη Λάτσιο η Μίλαν
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Η Λάτσιο έδειξε αποφασισμένη για το 4Χ4 στη Serie A, αλλά «λογάριασε» χωρίς τον... Ντιέγκο Μορέιρα.

Η είσοδος του Βέλγου μέσου στο 46' έφερε τα πάνω κάτω και με δύο δικά του γκολ η Μίλαν έφυγε αήττητη από το «Ολίμπικο» με το τελικό 2-2, στο πιο μεγάλο ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής του ιταλικού πρωταθλήματος.

Μετά από τρεις διαδοχικές νίκες οι «Λατσιάλι» προηγήθηκαν με 2-0 στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο, η απόφαση του Αμορίμ να ρίξει στο ματς με την έναρξη του β' μέρους τον 22χρονο διεθνή Βέλγο, Ντιέγκο Μορέιρα, έμελλε ν' αποδειχθεί «μαγική».

Σε διάστημα τριών λεπτών ο νεαρός άσσος ισοφάρισε, αποτρέποντας την πρώτη ήττα των «ροσονέρι». Αμφότερες οι ομάδες διατήρησαν το αήττητο, με τη Λάτσιο ν' ανεβαίνει προσωρινά στην κορυφή και να περιμένει να δει τι θα κάνουν Ίντερ και Ρόμα που παίζουν την Κυριακή.

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