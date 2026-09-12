Παναθηναϊκός: Με Τσάπρα και Ντέσερς κόντρα στον Παναιτωλικό

Με δύο σημαντικές επιστροφές θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός τον Παναιτωλικό (13/9, 21:30) για την 4η αγωνιστική της Super League.

Συγκεκριμένα ο Τζέικομπ Νίστρουπ μπορεί να υπολογίζει και πάλι στους Τριαντάφυλλο Τσάπρα και Σίριλ Ντέσερς, με τον πρώτο να ξεπερνά το πρόβλημα τραυματισμού του και τον δεύτερο να έχει εκτίσει την ποινή του για την κόκκινη που δέχθηκε κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Από εκεί και πέρα το πρόγραμμα περιλάμβανε αρχικά προθέρμανση και στη συνέχεια ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, τακτική, τελειώματα φάσεων και δουλειά στις στατικές φάσεις.

Αναλυτικά η αποστολή

Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Τσάπρας, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Καμαρά, Κοντούρης, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Λούζα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ.