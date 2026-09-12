Παναθηναϊκός - Σπάρτακ Σουμπότιτσα: Υποδειγματική επίθεση με δέκα πάσες και τρίποντο Μπάντιο (video)

Στο τρίτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Σπάρτακ Σουμπότιτσα, οι «πράσινοι» δημιούργησαν μία επίθεση που θα μπορούσε να αποτελέσει... σεμινάριο ομαδικού μπάσκετ.

Οι παίκτες του «τριφυλλιού» αντάλλαξαν συνολικά δέκα πάσες, από την περιφέρεια μέχρι τη ρακέτα, με όλους τους παίκτες να βρίσκονται διαρκώς σε κίνηση, χωρίς να επιτρέψουν στην άμυνα της Σπαρτάκ να βρει ισορροπία.

Μετά από δύο πάσες μέσα στη ρακέτα, η μπάλα βγήκε ξανά προς τα έξω και κατέληξε στα χέρια του Μπράνκου Μπάντιο, ο οποίος βρέθηκε εντελώς ελεύθερος.

Ο Σενεγαλέζος γκαρντ δεν αστόχησε, ευστόχησε στο σουτ και ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο μια υποδειγματική επίθεση.