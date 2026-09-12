Στην Πολωνία για τη Ραντόμιακ ο Τάσος Δώνης

Ο Τάσος Δώνης συνεχίζει την καριέρα του στην Πολωνία, καθώς υπέγραψε στη Ραντόμιακ έως το καλοκαίρι του 2027.

Στην Πολωνία για τη Ραντόμιακ ο Τάσος Δώνης
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Νέο κεφάλαιο στην καριέρα του Τάσου Δώνη, ο οποίος αφήνει την Ελλάδα και τον Άρη και συνεχίζει την ποδοσφαιρική του διαδρομή στην Πολωνία με τη φανέλα της Ραντόμιακ Ράντομ.

Ο 30χρονος Έλληνας μεσοεπιθετικός αποκτήθηκε ως ελεύθερος και υπέγραψε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027, ενώ στη συμφωνία προβλέπεται και οψιόν επέκτασης για ακόμη μία σεζόν. Στη νέα του ομάδα θα αγωνίζεται με το νούμερο 22.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην υπόθεση έχει το γεγονός πως στη Ραντόμιακ αγωνίζεται εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια ο αδερφός του, Χρήστος Δώνης. Έτσι, οι δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές θα έχουν πλέον την ευκαιρία να συνυπάρξουν και μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Τάσος Δώνης διαθέτει σημαντικές εμπειρίες από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων στις Γιουβέντους, Λουγκάνο, Νις, Στουτγκάρδη, Ρεμς και ΑΠΟΕΛ.

Τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν ο Άρης, με τον οποίο κατέγραψε 14 συμμετοχές και ένα γκολ, προτού αποχωρήσει ως ελεύθερος.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Δώνης έχει φορέσει 11 φορές τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, έχοντας πετύχει ένα γκολ.

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