Παναθηναϊκός: Η βράβευση του Μήτογλου και τα αυτόγραφα του Λεσόρ (video)

Ο Ματίας Λεσόρ έμεινε εκτός από το φιλικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, καθώς κρίθηκε σκόπιμο να ξεκουραστεί. Ο Γάλλος σέντερ, ωστόσο, δεν έλειψε από το πλευρό των συμπαικτών του, δίνοντας το «παρών» στο γήπεδο για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση.

Στο ημίχρονο, μάλιστα, ο άσος του «τριφυλλιού» πλησίασε την κερκίδα του Κλειστού Καλλιθέας στη Ρόδο, όπου τον περίμεναν μικροί φίλοι του Παναθηναϊκού. Εκεί φωτογραφήθηκε με τα παιδιά που περίμεναν και μοίρασε αυτόγραφα.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε και η βράβευση του Ντίνου Μήτογλου από τους ανθρώπους του τουρνουά, μέσα σε θερμό χειροκρότημα από τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο.