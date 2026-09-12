Καρδίτσα: Φιλική νίκη επί του Προμηθέα στην Πάτρα

Ο ΜακΡέι έδωσε τη λύση στο φινάλε και η Καρδίτσα επικράτησε 71-70 του Προμηθέα σε φιλική αναμέτρηση στην Πάτρα.

Καρδίτσα: Φιλική νίκη επί του Προμηθέα στην Πάτρα
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Η Καρδίτσα πήρε τη φιλική νίκη με 71-70 επί του Προμηθέα στην Πάτρα, σε μια αναμέτρηση που εξελίχθηκε σε ντέρμπι μέχρι το φινάλε.

Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται ισόπαλο με 36-36. Η ίδια εικόνα συνεχίστηκε και στην τρίτη περίοδο, στο τέλος της οποίας ο Προμηθέας είχε το προβάδισμα με 52-51.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, η Καρδίτσα κατάφερε να πάρει τη νίκη, με τον ΜακΡέι να αποδεικνύεται καθοριστικός, ευστοχώντας σε 2/3 βολές στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Οι δύο προπονητές είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν διαφορετικά σχήματα και να αξιολογήσουν την αγωνιστική ετοιμότητα των παικτών τους.

Ο Προμηθέας στρέφει πλέον την προσοχή του στην Ευρώπη, καθώς αναχωρεί για τη Βουλγαρία, όπου την Τρίτη (15/09, 14:15) θα αντιμετωπίσει τη Βιέννη στον πρώτο προκριματικό γύρο του Basketball Champions League.

Σε περίπτωση πρόκρισης, η ομάδα της Αχαΐας θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο τον νικητή του ζευγαριού Κολοσσός Ρόδου - Μανίσα, με τον τελικό να κρίνει το εισιτήριο για την κανονική περίοδο του BCL.

Τα δεκάλεπτα: 16-16, 36-36, 52-51, 70-71.

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